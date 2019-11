»Moscow Cirus on Ice« in Buchen

Moscow Cirus on Ice

Fantasievolle Kostüme, eine mitreißende Story und talentierte Eisartisten, die schwungvoll über die Bühne fliegen und schon im nächsten Moment auf dünnen Kufen landen - davon kann man sich am 27. Dezember in Buchen live überzeugen, wenn der Moscow Circus mit atemberaubender Akrobatik, schwindelerregenden Stunts und einer komplett neuen Story in der Stadthalle gastiert.

In ihrer neuen Show ist es den Eiskünstlern aus Moskau abermals gelungen, Eiskunstlauf und Zirkus gleichermaßen zu einer einmaligen Show verschmelzen zu lassen, die in diesem Jahr den Titel »The Grand Hotel« trägt. Liebe, Hass und Intrigen, aber auch Abenteuer und viele Überraschungen - nirgendwo sonst trifft man auf derart verschiedene Stimmungen und Charaktere, die ganz im Zeichen von Weihnachten einen unterhaltsamen Tag mit der Familie versprechen, der mit Staunen, Bewundern und Träumen Hand in Hand durch die Feiertage geht.

Eisshow, Fr. 27. Dezember, um 16 und um 20 Uhr Stadthalle, Buchen, www.moscowcircusonice.com