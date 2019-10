Ab Samstag, 9. November ist im Ellwanger Alamannenmuseum die Sonderausstellung »Der Münzschatz von Ellwangen« zu sehen. Diese wurde vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart konzipiert.

Im Sommer 2018 wurde die Presse über den Fund eines der größten Silbermünzschätze aus dem Spätmittelalter informiert, der bislang in Baden-Württemberg bekannt geworden ist. Zwei Militaria-Sammler aus dem Ostalbkreis hatten diesen während eines Sondenganges zufällig in einem Waldstück auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt Ellwangen entdeckt und unter sich aufgeteilt. Einer der Finder meldete den Fund jedoch später dem Landesamt für Denkmalpflege. Ab dem 9. November wird dieser Schatz nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt – in einer Sonderausstellung des Alamannenmuseums in Ellwangen.

Der Münzschatz besteht, wie sich aus seinem Gewicht erschließen lässt, aus über 9.200 Silbermünzen, die aneinander haften. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er in den Jahrzehnten um 1300 vergraben.

Für die Archäologische Restaurierungswerkstatt des LAD stellt es eine große Herausforderung dar, die Münzen freizulegen. Bei den bisher restaurierten Münzen handelt es sich um 14 Brakteaten – Münzen aus einem dünnen Metallblech, die einseitig geprägt wurden – der Bistümer Augsburg und Konstanz, einen Denar aus Würzburg, drei französische Turnospfennige sowie geschätzt etwa 9.200 Heller aus Schwäbisch Hall. Anhand der mitgefundenen Keramikscherben lassen sich zwei Gefäße rekonstruieren: ein Topf, in dem die Münzen ursprünglich vergraben waren, und eine sogenannte Becherkachel, deren Funktion wegen der Zerstörung der Befunde durch die unsachgemäße Grabung nicht mehr rekonstruiert werden kann.

Foto: LAD im RPS, Yvonne Mühleis

Der Ellwanger Münzschatz stellt allein durch seine Größe und den Wert eine Besonderheit in Süddeutschland dar – mit dieser Anzahl an Prägungen handelt es sich um den größten Münzschatzfund der Zeitepoche von 1260 bis 1330 in Baden-Württemberg. Der damalige Wert ist schwer zu ermitteln; er dürfte zum Zeitpunkt der Vergrabung dem Wert eines kompletten Bauernhofes in mittelertragreichem Gebiet entsprochen haben. Dies ist damit ein Wert, der unter normalen Umständen von der einfachen Bevölkerung im späten Mittelalter kaum hätte angespart werden können. Aktuell wird vermutet, dass es sich nicht um das Vermögen eines Händlers, sondern um Steuereinnahmen handelt.

Münzschätze dieser Größenordnung werden im Allgemeinen nur äußerst selten entdeckt – und es ist zu vermuten, dass die Öffentlichkeit davon häufig überhaupt keine Kenntnis erhält. Umso wichtiger ist die Ausstellung im Alamannenmuseum, bei der historisch Interessierte diesen phänomenalen Fund nun ausgiebig betrachten und etwas über die faszinierende Geschichte der Region lernen können.

»Der Münzschatz von Ellwangen« – Ausstellungseröffnung, Sa. 9. November, Ausstellungsdauer: bis 19. Januar 2020, Alamannenmuseum, Ellwangen, www.alamannenmuseum-ellwangen.de