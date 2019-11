Museumstour für junge Eltern – »Mit Baby auf KulTour«

Wenn das Kind noch klein ist, verzichten die Eltern oftmals auf das Ausgehen oder ihre kulturellen Interessen. Um diese gemeinsam mit dem Nachwuchs ausleben zu können, hat die Kunsthalle Vogelmann das Angebot »Mit Baby auf KulTour« ins Leben gerufen.

Am Donnerstag, 07.11. um 10.30 Uhr startet in der Kunsthalle Vogelmann ein neues Angebot: Mit Baby auf KulTour in der Ausstellung »Hans Purrmann. Kolorist der Moderne«. Mütter und Väter, deren Kinder noch im Kinderwagen liegen, sind eingeladen an einer Führung in entspannter Atmosphäre teilzunehmen.

Hier kommen gleichgesinnte junge Eltern zusammen und dürfen entspannt eine individuelle Tour durch die Ausstellung genießen. Gemeinsam wird die Ausstellung erkundet und nebenbei auf die Bedürfnisse von Eltern und Kind eingegangen. Brabbeln, glucksen, lachen, weinen, stillen – alles ist erlaubt! Auch die Kinderwägen dürfen mit! Mit Heike Mühl.

