Die Kunst von Myriam Holme verortet sich im Experimentellen. So geht es dem Erproben materieller Reaktionen und Kombinationen in ihren ästhetischen Wirkungen in besonderer Weise um Erweiterungen der Möglichkeiten von Malerei an der Schnittstelle zur Installations- und Raumkunst. Die Ausstellung ist Samstags und Sonntags sowie an Feiertagen geöffnet.

Myriam Holme, bis 1. November, Altes Schlachthaus, Mosbach, www.kunstverein-neckar-odenwald.de