Mythos Frida Kahlo: Die Kraft einer Ikone, ab 03.12.25

Jüngst wurde ihr Gemälde »El sueño (La cama)« für 54,7 Millionen US-Dollar verkauft und ist damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau geworden. Jetzt bringt eine neue immersive Ausstellung die Werke von Frida Kahlo in völlig neuer Art nach Stuttgart. MORITZ sprach mit Ausstellungsmacher Nepomuk Schessl über den Entstehungsprozess und die Besonderheiten der Ausstellung.

Warum haben Sie Frida Kahlo als Motiv für die Ausstellung ausgewählt? Die mexikanische Künstlerin und Ikone Frida Kahlo ist weltberühmt und legendär - Frida Kahlo ist die mit Abstand bekannteste Malerin Mexikos, wenn nicht sogar Lateinamerikas. Die eindringlichen Bilder artikulieren Frida Kahlos körperliches und seelisches Leiden, ihre Trauer und ihre Tragik. Frida Kahlo gilt bis heute als Gallionsfigur der Frauenbewegung und hat weltweit eine große Bedeutung. Die Entscheidung eine immersive Ausstellung Frida Kahlo zu widmen viel daher leicht, zumal ihre Werke nach der Verfügung ihres Ehemann Diego Rivera Mexiko nicht verlassen dürfen. In der immersiven Ausstellung »Viva Frida Kahlo« hat man nun das erste Mal die Gelegenheit Frida Kahlos Werk fast in Gänze zu erleben: 130 Bilder entführen in die 1920-er bis 40-er Jahre, man taucht ein in die farbenfrohen Gemälde und kraftvollen Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut und ungebrochenem Lebenswillen. So viel Frida gab es bisher noch nie an einem einzigen Ort!

Expand (c) Alegria Exhibition

Welche Themen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung? Die Ausstellung »Viva Frida Kahlo« zeigt eine multimediale Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone Frida Kahlo. Das 360- Grad-Erlebnis entführt die Besucherinnen und Besucher nach Mexiko in die »Casa Azul« in Coyoacán, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, beginnt zu malen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Frida Kahlos bewegtes Leben, in der immersiven Show, dem Herzstück der Ausstellung aus der Ich-Perspektive erzählt. Grundlage bilden hier Fridas Tagebucheinträge. Frida Kahlos Leben so direkt und hautnah zu erleben ist sehr berührend.

Wie ist der Rundgang durch die Ausstellung aufgebaut? Um ganz in die Seele der Künstlerin eintauchen zu können, erleben die Besucherinnen und Besucher in einer Virtual Reality Experience eine Reise durch die Symbolik sowie die Träume von Frida Kahlo und werden Teil von Kahlos Welt. Im Anschluss lädt die »Casa Azul« mit ihrem Innenhof zum Verweilen ein. Im Showroom, dem Highlight der Ausstellung, werden die Besucherinnen und Besucher in Frida Kahlos Welt förmlich hineingezogen. Getragen wird das Erlebnis von einer starken erzählerischen Dramaturgie, Grundlage hierfür sind die Tagebucheinträge Frida Kahlos. Die Besucherinnen und Besucher erleben die 1920-er bis 40-er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut, Schmerzen und ungebrochenem Lebenswillen. Aufwändige Rundumprojektionen erzeugen exotische Farbwelten voller Emotionen und lassen Frida Kahlos Werke auf nie zuvor gesehene Weise erfahren.

Viva Frida Kahlo, Immersive Experience, ab Mi. 3. Dezember, Mo. bis So. 10 bis 21 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.vivafridakahlo.de