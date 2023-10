Nachts im Museum am 18. November in Aalen

Am 18. November ist wieder „Nachts im Museum“! Von 18 bis 23 Uhr öffnen das Experimente-Museum explorhino und das Limesmuseum Aalen unter dem Motto „Alles erleuchtet“ ihre Türen und verbinden Naturwissenschaft und Geschichte zu einer einzigartigen Museumsnacht.

Auf dem Programm stehen an beiden Orten zahlreiche Experimentier- und Mitmachangebote zu Licht und Schatten. Im explorhino präsentiert eine Bühnenshow humorvoll Wissen aus der Antike und Gegenwart begleitet durch kuriose Experimentiereinlagen. Für die nötige Stärkung zwischendurch ist ebenfalls bestens gesorgt: Beide Museen bieten in ihren Außenbereichen Essensstände mit Köstlichkeiten für jeden Geschmack an.

Nostalgische Oldtimer-Busse verkehren während der Museumsnacht regelmäßig zwischen beiden Veranstaltungsorten, die mit einem etwa 15-minütigen Nachtmarsch auch zu Fuß erreichbar sind.

Tickets für „Nachts im Museum“ kosten 6 Euro für Kinder, 10 Euro für Erwachsene und 24 Euro für Familien (Eltern oder Großeltern plus Kinder) und können im Vorverkauf und an der Abendkasse im Limesmuseum oder dem explorhino erworben werden.

Nachts im Museum, Sa. 18. November, 18 bis 23 Uhr, explorhino & Limes Museum, Aalen, www.explorhino.de und www.limesmuseum.de