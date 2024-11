Nachts im Museum am 16. November in Aalen

Zum zweiten Mal in Folge können bei »Nachts im Museum: Vom Erdenreich zu Sternenstaub« gleich drei Kultureinrichtungen an einem Abend besucht werden. Am Samstag, 16. November bleiben die Lichter der Aalener Museen länger an. Von 18 bis 23 Uhr öffnen das explorhino Science Center, das Limesmuseum und der Tiefe Stollen ihre Pforten. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zahlreiche Zusatzangebote freuen. Nächtliche Führungen, spannende Mitmachaktionen und Experimente sowie einmalige Showmomente machen die Reise von den Tiefen der Erde bis in die Weiten des Universums zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Veranstaltungsorten bestens gesorgt. Ein Shuttleservice pendelt zwischen explorhino, Limesmuseum und Tiefer Stollen.

Samstag, 16. November, 18 bis 23 Uhr explorhino Science Center/Limesmuseum Aalen/ Besucherbergwerk,

www.explorhino.de

www.limesmuseum.de

www.bergwerk-aalen.de