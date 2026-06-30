Namenlose Zustände in Buchen (31.7. bis 6.9.26)

Das sagt Dr. Claudia Peppel zur Ausstellung von Christoph Breuer: » Wir sind es gewohnt, dem Alltag unerschrocken zu begegnen, und merken erst auf, wenn unsere Gewohnheiten durchkreuzt werden. Man könnte meinen, dass uns die Malerei von Christoph Breuer auf das Ungewöhnliche vorbereitet. Seine Werke schärfen die Sinne, sie fordern uns auf innezuhalten und auch den Alltag mit anhaltender Verwunderung zu betrachten. Bei großer Bandbreite der Sujets sind wir immer wieder eingeladen, im Spiel von Vertrautheit und Befremden eigene Erinnerungen und Gefühlszustände aufzudecken. Seine Malerei transzendiert das Dargestellte, es gelingt ihr, aus einem Bild ein Geheimnis werden zu lassen.«

31. Juli bis 6. September, Kulturforum Vis-a-vis, Buchen