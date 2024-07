Natalis Lorenz: Alltagskunst und Zombie-Trash

Der Künstler aus Neckarsulm hat mit »Tales of the Undead Beats« eine Mischung aus Hip-Hop-Mockumentary und ­Zombie-B-Film produziert.

Einfach nur Bilder malen? Das ist Natalis Lorenz zu wenig: Der Neckarsulmer Künstler richtet seinen Blick am liebsten auf Motive, bei denen andere lieber wegschauen. »Mich faszinieren Dinge, die man im Alltag eher links liegen lässt, seien es weggeworfene Plastikdeckel, alte Schlüssel oder tote Tiere.« Das Zeichnen war schon immer Lorenz‘ große Leidenschaft – so sehr, dass er sie zum Beruf machte: Seit seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Grafik-Designer und einem Bachelor of Arts in Culture Design arbeitet er als freischaffender Illustrator und Gestalter an unterschiedlichen Auftragsprojekten und lehrt als Dozent für Freies Zeichnen an der SfG Heilbronn des Kolping Bildungszentrum. Daneben findet er aber auch immer wieder Zeit für seine eigenen Projekte. Seine Arbeiten werden regelmäßig in Heilbronn und der Region ausgestellt.

Nun hat er sein bislang ambitioniertestes ­Projekt umgesetzt: »Tales of the Undead Beats«, eine animierte Pixel-Art-Zombie-Serie – mit Augenzwinkern und natürlich ganz viel Blut. »Es geht konkret um eine Zombie-Invasion in Heilbronn«, erklärt Natalis Lorenz. »Diese erzähle ich im Dokumentationsstil und verbinde dabei Hip-Hop-Kultur mit Zombie-Trash-B-Movie.« Die Ästhetik orientiert sich an den Retro-Videospielen, mit denen Lorenz aufgewachsen ist. »Am Ende des Tages war das Ziel, dass Tales of the Undead Beats wie ein verschollenes, historisches Videospiel wirkt.« Mittlerweile hat sich die Serie zu einem Multimedia-Projekt entwickelt. Lorenz stellte sie auf der Inselspitze aus, zeigte das »Staffelfinale« als Premiere im Heilbronner Arthaus-Kino, produzierte gemeinsam mit weiteren Künstlern ein Begleitbuch, ein Quartettspiel und weitere Produkte, die man ab August in seinem Online-Shop erwerben kann. Die sechsteilige Serie hingegen hat er mittlerweile vollständig auf Youtube hochgeladen, wo man sie sich gratis ansehen kann. »Insgesamt habe ich fast zehn Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet«, berichtet Lorenz stolz. »Jetzt ist es aus meinem Kopf raus und ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren.«

Was diese »anderen Dinge« sind, weiß er selbst noch nicht so genau. Als großes Ziel nennt er die Erstellung eines eigenen Comic-Buches – »das wäre noch ein Traum von mir.« Aufgewachsen ist Natalis Lorenz nämlich mit Comics wie Asterix oder Lucky Luke: »Mittlerweile lese ich die mit meiner sechsjährigen Tochter, das macht mir viel Freude.«

www.natalislorenz.de

»Tales of the Undead Beats«: Die komplette Serie unter www.youtube.com/@TOTUB