Naturimpressionen in Bad Rappenau

Ema Negrea, Kerstin Kolb, Erika Knandel und Dr. Annegret Doll beschäftigen sich schon lange mit der Natur sowie all ihren Facetten und Erscheinungsformen. Dabei setzen sie sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema auseinander. Es entstehen farbenfrohe Werke in Acryltechnik, zarte Aquarelle oder ausdrucksstarke Grafiken. Eine Auswahl davon zeigen die vier Künstlerinnen ab 27. Juni im Wechselausstellungsraum des Kulturhauses Forum Fränkischer Hof. Kennen gelernt haben sich die vier Künstlerinnen in der Kunstschule von Nik Golder in Bad Wimpfen, wo sie bereits seit mehreren Jahren gemeinsam arbeiten. So entstand die Idee einer gemeinsamen Ausstellung.

27. Juni bis 26. Juli, Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Bad Rappenau, www.badrappenau.de