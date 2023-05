NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg

Das NaturVision Filmfestival ist ein Forum für den Natur- und Umweltfilm mit gesellschaftspolitischem Anspruch: Es will informieren, zum Umdenken anregen, neue Impulse für eine zukunftsfähige Entwicklung geben und mit besonderen Filmen für Natur- und Umwelt begeistern. An jeweils vier Tagen im Juli wird das Central Filmtheater in Ludwigsburg zum Austragungsort des internationalen Wettbewerbs für Natur-, Tier- und Umweltfilme. Hier werden u.a. der Deutsche Wildlife Filmpreis, der Deutsche Filmpreis Biodiversität und der Deutsche Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis vergeben. Rund 25.000 Zuschauer nehmen das Filmangebot des NaturVision Filmfestival wahr. Darüber hinaus ist das Festival ein beliebter Branchentreff für Film- und TV-Schaffende. Ein besonderer Ort der Begegnung ist das Open Air am Arsenalplatz: hier werden an drei Festivaltagen kostenfrei Filme gezeigt, die moderierten Filmgespräche werden auf die große Leinwand übertragen, es gibt ein buntes Kinderprogramm und einen großen Zukunftsmarkt mit nachhaltigen Produkten, Infoständen und regionaler Gastronomie. Ein zentraler Programmschwerpunkt des Festivals wird unter dem Motto »KlimaFragen« stehen.

Naturvision Filmfestival

20. bis 23. Juli, Innenstadt Ludwigsburg

natur-vision.de