Die Künstlergruppe, »NEUE MEISTER«, begann sich im Verlauf der neunziger Jahre zu formieren. Die in ihren Ansätzen, Techniken und Themen sehr unterschiedlichen Meister schlossen sich mit dem Ziel zusammen, realistischer Malerei ein Forum zu bieten: Höchstes technisches Können und eine beeindruckende Bildsprache bilden den gemeinsamen Nenner. Zwei bis dreimal im Jahr treffen sich die Meister zu gemeinsamen Ausstellungen, spannende Präsentationen, die die Facettenvielfalt des Realismus auf höchstem Niveau zeigen, sind das Ergebnis. Die nächste Ausstellung, bei der sich Besucher von den vielfältigen Motiven der neuen Meister inspirieren lassen können, findet am 13. Oktober statt. Zu sehen sind. So vielfältig wie die Werke ist auch der Erfolg der einzelnen Künstler. So ist Gerd Bannuscher beispielsweise der Palastmaler des Sultans von Oman!

NEUE MEISTER: Realismus heute, bis 17.11.2019 Wasserschloss, Bad Rappenau, www.heilbronnerland.de