Nicht lang Fackeln, Anschauen!

Sie machen sich Gedanken über das Diesel-Fahrverbot in der Stuttgarter City? Sie halten Feinstaub trotz einiger Zweifler für gefährlich? Sie finden vielleicht gerade keine neue, bezahlbare Wohnung in der Schwabenmetropole? Aber einfach aus der Stadt flüchten ist auch nicht Ihr Ding? Dann kommen Sie ins Renitenztheater zum neuen Hausprogramm „Wohin mit Stuttgart?“. Hier werden all Ihre Probleme mit einem Schlag gelöst, genauer gesagt: mit einem Kometeneinschlag! Thilo Seibel, Kabarettist und Autor des neuen Renitenz-Stückes, hat sich eine rasante und pointenscharfe Story rund um Stuttgarts Problemzonen ausgedacht, die von Hans Holzbecher, einem der erfolgreichsten Kabarett-Regisseure in Deutschland, höchst vergnüglich in Szene gesetzt wurde. Ergötzen Sie sich an der schwäbischen Gründlichkeit, mit einer drohenden Naturkatastrophe umzugehen. Lachen Sie über „Gschäftlesmacher“ , die aus der Krise noch einmal richtig Profit schlagen. Fackeln Sie nicht lange, wenn Sie beim heißen Sound frenetisch in die Hände klatschen wollen. Die Protagonisten auf der Bühne – Claudia Dilay Hauf, Viola Neumann, Björn Christian Kuhn und Thilo Seibel – haben nicht nur den Schalk im Nacken und parodistisches Talent, sie sind auch mit gewaltigen Singstimmen gesegnet. Andrew Zbik, musikalischer Leiter des Stücks, ist live mit dabei und begleitet das fröhliche Untergangsszenario! Denn so viel sei verraten: Trotz aller Gefahr, die von dem drohenden Kometeneinschlag ausgeht, die Schwaben bleiben erfindungsreich und lassen sich durch nichts und niemanden unterkriegen! Sehen Sie selbst!

