Vom 21. April bis zum 13. August 2023 ist im Fränkischen Museum in Feuchtwangen wieder die Ausstellung des Feuchtwanger Kunstsommers zu sehen. In diesem Jahr trägt die Schau den Titel »Nocturnal […], was ein für allemal festzusetzen ist«. Das Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen hat die anonyme Künstlergruppe »Regenbogenpräludium« eingeladen, die sich 2020 mit einem Regenbogen-Graffiti auf der Zeppelintribüne in Nürnberg überregional einen Namen gemacht hat. Von April bis August dieses Jahres gestalten die Künstlerinnen und Künstler des Regenbogenpräludiums nun den Feuchtwanger Kunstsommer – ein Ausstellungsformat, das immer im Sommer den Sonderausstellungsraum des Fränkischen Museums bespielt, das Werke der klassischen Moderne ebenso zeigt wie Positionen der zeitgenössischen Kunst.

ab 21.04.23, Fränkisches Museum, Museumstraße 19, Feuchtwangen

fraenkisches-museum.de