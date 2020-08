Öhringer Theaterabend: Acht Mal viel Theater

Dieses Jahr geht der Vorhang nicht für die traditionelle Lange Nacht der Kultur auf. Dafür wird etwas Neues geboten: Der Öhringer Theaterabend am 19. September. Ab 20 Uhr zeigen acht Theatergruppen auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt Kostproben ihres Könnens. Die Besucher können bis zu drei Stücke auswählen und Tickets dafür buchen. Die Laientheater präsentieren Witziges und Nachdenkliches, das Theater im Fluss aus Künzelsau bietet eine ganz aktuelle politische Inszenierung, der Theaterverein Weinsberg spielt Szenen aus dem Totentanz und das Russland-Deutsche Theater Niederstetten zeigt ein literarisch-szenisches Schauspiel. Ganz anders die Spielbühne Großenhain mit amüsanten Sketchen zum Thema Urlaub oder das Theater Braunsbach mit einer humorigen Ost-/West-Psychose. Die Vorstellungen sind immer zur vollen Stunde um 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr. Sie dauern jeweils 30 Minuten. So bleibt genügend Zeit, den Veranstaltungsort zu wechseln.

Öhringer Theaterabend, Sa. 19. September, 20 Uhr

Innenstadt, Öhringen, Tickets über www.theatertage-oehringen.reservix.de/events, www.oehringen.de