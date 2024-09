Oktober im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet für alle eine Reise in die Vergangenheit. Das Leben auf dem Land aus fast 500 Jahren wird mit über 70 Gebäuden und auf einer Fläche von über 40 Hektar gezeigt. Neben Bauernhäusern finden sich auch Gebäude wie Bahnhof, Schule oder Stationsgefängnis. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das Bild genauso wie zahlreiche Bauernhoftiere – darunter Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Coburger Fuchsschafe, Cröllwitzer Puten und Gänse. ­Einige Gebäude zeigen Themenausstellungen oder berichten über die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner. Folgende Sonderausstellungen sind aktuell im Freilandmuseum zu sehen: Bis zum 15. November kann die Ausstellung »Die Kinder aus der Region Zamość – 80 Jahre Vertreibung« des Kreis-

archivs Schwäbisch Hall in der Zwangsarbeiter-­Baracke besucht werden. Sie behandelt das Schicksal polnischer Kinder aus der Region Zamość, welche von den Nationalsozialisten vertrieben, von ihren Eltern getrennt, in Konzentrationslager oder zur »Germanisierung« ins Deutsche Reich deportiert wurden.

Die Sonderausstellung »Neu aufgerollt« ist noch bis zum 10. November in der Scheuen aus Bühlerzimmern zu sehen. Sie zeigt Kunst und Techniken rund um Muster- und Strukturwalzen. Noch bis zum 15. November hängt die Ausstellung »50 Kirchen und Kapellen«, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Hohenlohekreises erstellt wurde, im Bauernhaus aus Zaisenhausen.

Zahlreiche Aktionstage erweitern das Angebot. Am 6. Oktober steht das Obst und besonders der Apfel beim Obsttag im Mittelpunkt. Es werden zahlreiche Leckereien wie Apfelblooz und Bratäpfel angeboten. Zudem findet der Tag des alten Handwerks statt und den Museumshandwerkern darf über die Schultern geschaut werden. Am 13. Oktober gibt es Vorführungen Alter Landtechnik. An diesem Tag werden vom Technikteam des Freilandmuseums historische Landmaschinen und Traktoren wieder zum »Leben erweckt«. Gleichzeitig wird das Mühlenensemble aus Weipertshofen vom Mühlenteam betrieben. Am Märchentag, 20. Oktober, besucht der Stuttgarter Märchenkreis das Freilandmuseum. Neben Klassikern werden Märchen aus aller Welt zum Besten gegeben.

Bei »Nachts im Museum«, 26. Oktober, verwandelt sich das Museum in einen Schauplatz für Lichterspiele und Musik. Moderne Projektionstechniken und Medienkunst werfen wortwörtlich ein neues Licht auf die historischen Gebäude. Zudem gibt es eine Bar zum Entspannen, Laternenrundgänge, ­Rüben- oder Kürbisgeister-Schnitzen, Moonlight Kegeln und Kutschfahrt durch das nächtliche Gelände, sowie eine Feuershow des Circus Compostelli.

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen

Dorfstraße 53

74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-971010

www.wackershofen.de