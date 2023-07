Pergamon – Panorama der antiken Metropole von Yadegar Asisi in Pforzheim

Seit dem 18. März ist im Gasometer Pforzheim das 360° Riesenrundgemälde »Pergamon – Das Panorama der antiken Metropole« zu sehen. Die riesige Leinwand von über 3000 Quadratmetern bietet einen atemberaubenden Rundumblick auf die Akropolis der antiken Stadt Pergamon mit seinem weltberühmten Altar, der römischen Unterstadt und der umliegenden Landschaft. Detaillierte Szenen geben Einblick in das pulsierende Alltagsleben der Metropole vor nahezu 2000 Jahren.

Zu den Sommerferien stehen wieder viele Aktionen im Gasometer an. Für Familien werden thematische Führungen angeboten, ein Kinderquiz ist zu lösen und eine Lesung vom Schriftsteller Ralf Nürnberger, der mit seinem Werk »Der Altar« einen Roman über die Ausgrabungs- und Ausstellungsgeschichte des Berliner Pergamonaltars geschrieben hat, findet am 10. August statt. Übrigens haben Kinder bis 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Neu ist der Audioguide, der wieder über die Lauschtour-App kostenfrei angeboten wird. Und wer mal schnell nach Feierabend den Gasometer besuchen möchte, ab 17 Uhr kann er ein Abendticket für den reduzierten Preis von 7 Euro nutzen.

Das Gasometer Pforzheim ist klimatisiert und der Bistrobereich hält Getränke, verschiedene Snacks, Kuchen oder Eis für alle Besucher bereit. Die große Bistro-Dachterrasse bietet einen herrlichem Blick in den Enzauenpark und auf die Enz. Das Bistro kann man gern auch ohne Ausstellungsbesuch nutzen. Das Gasometer Pforzheim wünscht viel Spaß bei Ihrer Reise in die Antike! alh

Pergamon - Panorama der antiken Metropole

bis Fr. 6. September 2024, täglich 10 bis 18 Uhr, Gasometer

Pforzheim, www.gasometer-pforzheim.de