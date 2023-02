Petra Grupp / Collagen Rathaus Eppingen

Bei Collagen und Reliefs spielen »Zeit« und »Vergänglichkeit« eine wichtige Rolle. Zu den inhaltlichen Themen kommt der Impuls, Materialien eine neue Wertigkeit zu geben. So fließen hauptsächlich ältere, wertlos gewordene Papiere in die Arbeiten ein, werden in neue veränderte Zusammenhänge gebracht, umgearbeitet und meist farblich und zeichnerisch ergänzt. Es so werden Themen aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft transportiert. Einmal durch das Material, aber natürlich auch durch das »gelebte Leben«.

bis 19. März

Galerie im Rathaus Eppingen

Mo.-Do. 11 bis 17 Uhr

Fr. 8 bis 12 Uhr

Eintritt frei