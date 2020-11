Plakataktion – #BEHALT DEIN TICKET

Die seit März bestehenden Corona-Verordnungen sowie der erneute Lockdown bringt die Kultur- und Veranstaltungsbranche mit ihren zahlreichen privaten Veranstaltern, Solo-Selbstständigen, Zulieferern, Dienstleistern und Clubs wie Hallen in der Region Stuttgart weiter in Bedrängnis.

Eine Krise, die die Branche nur dank ihres treuen Publikums, den Konzertbesucherinnen und –besuchern, überstehen kann, ohne die schon in „normalen“ Zeiten die Arbeit hinfällig wäre. Denn ohne kulturbegeisterte Kartenkäufer könnte keinem Künstler eine Bühne geboten werden. Seit jeher gibt es eine breite und begeisternde Unterstützung seitens des Stuttgarter Publikums, das der Branche auch und insbesondere in der aktuell schwierigen Situation treu zur Seite steht. Was auch im Blick auf die Zukunft eine große Hilfe sein wird, denn: Wer ein bereits gekauftes Ticket behält, um damit ein auf 2021 oder 2022 verschobenes Konzert zu besuchen, gibt der Branche eine Perspektive für Morgen.

Dennoch ist zu beachten: Bereits generierten Einnahmen aus Ticketkäufen sind keine Hilfe, wenn es darum geht, die Krise zu überwinden. Können diese doch erst dann als Einnahmen verbucht werden, wenn die entsprechenden Konzerte veranstaltet werden konnten – und dies wird noch dauern. Fixkosten wie Mieten, bereist bezahlte Kosten für Werbung und anderes, aber auch die Kosten, die durch abgesagte Konzerte schon entstanden sind, muss die Eventbranche selber tragen. Weitere, maßgebliche staatliche Hilfen sind also dringend nötig. Denn welches Unternehmen, aber auch welche Kultarbeitenden können ein Jahr ohne reguläre Einnahmen und Einkommen überstehen?

Bereits jetzt ist die Branche in ihrem Kern bedroht. Denn mit jedem Unternehmen, jedem Selbstständigen, die ohne Hilfen oder trotz Kurzarbeitergeld und – leider sehr geringen - Überbrückungshilfen das Handtuch werfen und ihren Betrieb einstellen müssen oder sich beruflich neu orientieren, wird es stiller – jetzt, aber erst recht in der Zukunft.

Mit der Plakataktion zu »#BEHALT DEIN TICKET - wir danken Euch!«, möchten die Branche dem Publikum für diese alles andere als selbstverständliche Unterstützung danken.

Die ILG Außenwerbung macht diese besondere Aktion mit bis zu 1.000 Litfaßsäulen für die Plakatierung überhaupt erst möglich. Auch dies verdient unseren besonderen Dank. An der Aktion beteiligen sich aus Stuttgart:

C2 Concerts

Eventim

Eventifter

Follow red

Friedrichsbau Variete

Kulturbetrieb Wagenhallen

Kulturgemeinschaft

LKA Longhorn

Musiccircus Concertbüro

Püpcke Kulturmanagement

Renitenztheater

Reservix

Scala Kultur

Schräglage

SKS Michael Russ

SKS Erwin Russ

Stadtkultur Stuttgart

Strotmanns

Theaterhaus Stuttgart

Weitere Informationen finden sich hier: www.behaltdeinticket.de/ www.ticketbehalten.de/