René Groebli: Vom Neuen Sehen zur Farbfotografie

Der Schweizer Fotograf René Groebli gehört zu den experimentierfreudigsten Persönlichkeiten der Fotogeschichte. Er studierte bei dem aus Flein stammenden Hans Finsler an der Kunstgewerbeschule Zürich und erhielt 1948 als einer der ersten das Schweizer Diplom als Kameramann für Dokumentarfilm. René Groebli wechselte jedoch das Metier und wurde ein brillanter Schwarz-Weiß-Fotograf. In den frühen 1950er Jahren arbeitete er als Reportage-Fotograf für LIFE, Picture Post und verschiedene andere internationale, illustrierte Magazine und für die Londoner Agentur Black Star in Afrika und im Nahen Osten. Schon als 26-jähriger wurde er 1953 zur Teilnahme an der legendären Ausstellung The Family of Man eingeladen, die Edward Steichen für das Museum of Modern Art in New York kuratierte.

