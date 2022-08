Renate Wolff – wandeln

Die Berliner Künstlerin Renate Wolff lotet den Raum des Alten Schlachthauses historisch, räumlich und zeitlich aus. Was einst Schlachthaus war, wandelt sich zum Kunstort, Blut wird Farbe, Raumorganisationen brechen auf und wandeln sich sukzessive in neue Strukturen, deren Ende offen ist und die BesucherInnen werden angeregt, im angelegten Parcours zu wandeln, ihn sich anzueignen. Raum und Zeit und nicht zuletzt der Mensch selbst befinden sich in einem stetigen Wandlungsprozess, den die BetrachterInnen hier vor Ort aktiv erfahren und in allen Aspekten durchdringen können.

18. September bis 30. Oktober, Altes Schlachthaus, Mosbach, www.kunstverein-neckar-odenwald.de