Reporterin Sophia Maier liest aus ihrem Buch, 9.10.25

Die TV-Reporterin und Kriegsjournalistin Sophia Maier kommt mit ihrem neuen Buch »Herz aus Stacheldraht« a nach Schwäbisch Gmünd. Das Buch ist ein schonungslos ehrliches Reportagewerk aus Krisen- und Kriegsregionen weltweit – und zugleich ein eindringliches Plädoyer für Menschlichkeit. Sophia Maier, Jahrgang 1987, berichtet seit vielen Jahren aus den Brennpunkten der Welt. Ob in der Ukraine, in Afghanistan, Syrien, im Libanon, Westjordanland oder in Flüchtlingslagern in Griechenland – stets richtet sie ihren Blick besonders auf das Schicksal von Frauen und Kindern. Ihre Reportagen zeichnen sich durch journalistische Präzision und große menschliche Tiefe aus. In »Herz aus Stacheldraht« erzählt sie eindrucksvoll von Zerstörung, Verlust – aber auch von Hoffnung. Sie begegnet Menschen, die alles verloren haben und trotzdem für Gerechtigkeit kämpfen.

Sophia Maier, Do. 9. Oktober, 18.30 Uhr, Jugendkulturinitiative Esperanza, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de