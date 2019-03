Reutlinger Käpselen gefunden

× Erweitern Reutlinger Käpsele gefunden

Reutlingen ist auf dem Weg eine echte Marke in der Region zu werden. Damit dieser lange Weg erfolgreich bestanden werden kann ist die Unterstützung und das Engagement von cleveren Reutlingern notwendig, echten Käpselen eben. Aber die mussten erst einmal gesucht und dann gefunden werden. Oberbürgermeisterin Barbara Bosch hat mit dem Street Piano, der Textilmesse Neckar-Alb und dem connect! Festival gleich drei Käpselen gefunden, die sich über eine städtische Unterstützung von 5.000 Euro freuen können.

»And the Winner is...« ganz wie bei den großen Oskars verkündete die scheidende Oberbürgermeisterin Barbara Bosch mit einem strahlenden Lächeln die drei Preisträger, die sich zurecht als Reutlinger Käpselen feiern lassen können. Seit Oktober 2018 ist die Stadt Reutlingen auf der Suche nach einer Fan-Aktion, die die im letzten Jahr in einer Online-Abstimmung ausgewählten Markenzeichen Reutlingens der »entspannte Einkaufsstadt«, die ein »starker Wirtschaftsstandort« mit »attraktiver Lage« ist, mit neuem Leben füllt. Aus 40 Teilnehmern wählte eine Fachjury die besten sieben Kandidaten aus, über die dann wieder ganz im Sinne der Partizipation eine Online-Abstimmung entschieden. Über 3.000 Reutlinger haben gewählt. Die Sieger dürfen sich über eine städtische Unterstützung ihres Projektes und ein zusätzliches Sponsoring von 5.000 Euro freuen. »Die große Beteiligung zeigt, dass wir mit dieser Aktion absolut den Nerv der Zeit getroffen haben«, zeigt sich Bosch zufrieden.

Spätestens seit dem vergangenen September ist der Drittplatzierte des Wettbewerbs vielen ein Begriff. Das putzige Klavier mit dem gestrickten Jäckchen. Das »Street Piano« des Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen, bietet ein quasi rollbares mobiles Konzert. »Wir wollen Reutlingen nach vorne bringen und ein belebendes Element für die Innenstadt sein«, erklärt der Vereinsvorsitzende Gerhard Loew das Ziel des Projektes. Die finanzielle Unterstützung der Stadt soll vor allem für den Transport und die künstlerische Betreuung des Straßenpianos verwendet werden. Schon im Frühjahr wird das kleine Piano auf Reise durch Reutlingen gehen.

Die Silbermedallie mit den zweitmeisten Stimmen räumt die Textilmesse Neckar-Alb ab, die am 1. und 2. Mai 2020 in der Stadthalle Reutlingen stattfinden wird. »Reutlingen hat ein textiles Herz«, erklärt Prof. Dr. Matthias Freise von der Fakultät für Textil der Hochschule Reutlingen die große Resonanz. Die Messe soll die »hidden champions« der Region im Bereich Textil für ein breites Publikum erfahrbar machen. Im Zentrum der Messe soll die Nachhaltigkeit der Textilproduktion stehen. Von einem interessanten Rahmenprogramm wie einer Kleidertauschparty und einem internationalen Symposium umrahmt, soll die Messe auch den Reutlinger Einzelhandel und die Innenstadt einbinden. Hier rückt der starke Wirtschaftsstandort Reutlingen klar in den Mittelpunkt.

Und schließlich gibt es da ja noch die Gewinner. Mit klarem Vorsprung sicherte sich der connect! e.V. den ersten Platz beim Online-Voting. Das alternative subkulturelle Musikfestival sorgte in den letzten Jahren zuerst in der Tübinger Wagenburg und im letzten Jahr dann im Münsinger Wald für große Begeisterung bei über 2.000 begeisterten Festivalbesuchern. »Reutlingen ist ein reizvoller Ort, in dem wir in Zukunft die Attraktivität des Nachtlebens erhöhen wollen«, erklärt Pressesprecherin Kati Trinkner. Noch sind allerdings einige Fragen zu klären, vom konkreten Austragungsort, bei dem zunächst einmal der Markwasen ins Auge gefasst wurde, bis zu Zeitpunkt und Dauer des Festivals. Bis zum Spätsommer 2020 soll das Projekt feste Formen haben. Nur eines steht schon fest: »Wir werden Reutlingen rocken«