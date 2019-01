× Erweitern Foto: arge-lola Rocker 33

Sie waren legendär, die Nächte im Club Rocker 33. Stuttgarts einstiger Vorzeigeclub prägte die hiesige Kulturszene. Das Stadt- Palais zeigt noch bis zum 27. Januar 2019 in der Ausstellung »Rocker 33 – The Years 2005 – 2011« eine Dokumentation dieser bewegten Zeit. Die Ausstellung zeigt im StadtPalais, wie eng sich in diesem Club Kunst, Musik, Mode und Selbstinszenierung verflochten haben und wie stilbildend dieser temporäre Ort für die

Stuttgarter Subkultur war. Mit Fotos und Videos von den Partynächten zeigt die Ausstellung die Welt des Rocker 33. Der Ausstellungsgestalter und ehemalige Rocker 33-Mitbetreiber Christian Schiller und Fotograf David Spaeth schaffen es, die dem Nachtleben zugrundeliegende Symbiose aus Kunst und Ökonomie einzufangen. Sie zeigen, wie sich aus der Umnutzung des leeren Raums ein kultureller Mikrokosmos entwickelt hat.

Bis 27.01.2019, StadtPalais, Salon Sophie,

Konrad-Adenauer-Straße 2, 70173 Stuttgart

www.stadtpalais-stuttgart.de