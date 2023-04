Rothenburg: Strich für Strich

1.900 Karikaturen erschuf der Rothenburger Künstler und Kulturmanager Robert Hellenschmidt in seiner Lebenszeit. Nicht alle werden die Gäste sehen können, wenn ab dem 18. November eine noch zu seinen Lebzeiten geplante Sonderausstellung im RothenburgMuseum eröffnet, die an das im Juli 2022 verstorbene Multitalent erinnert. Gezeigt werden über 40 Werke aus dem Besitz der Sammlung Edelhäuser. Robert Hellenschmidts Schwester Ruth und Schwager Bernd Edelhäuser haben die Auswahl noch mit Robert Hellenschmidt abgestimmt. Neben seiner Tätigkeit als Maler und Karikaturist zeichnete sich Robert Hellenschmidt als Kulturmanager der Veranstaltungshalle Kunst-Kultur-Korn in Rothenburg ob der Tauber für circa 500 Veranstaltungen mit renommierten Musikern und Kabarettisten verantwortlich. Das Rothenburger Kulturleben ist ohne ihn deutlich ärmer geworden. wol

bis 30.06.23, RothenburgMuseum, Klosterhof 5

Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburgmuseum.de