Russisches Ballettfestival Moskau Schwanensee und Nussknacker

Auch in diesem Jahr bringt das Russische Ballettfestival Moskau zwei große Klassiker es russischen Balletts in die Käthchenstadt.

Anmut, Grazie sowie tänzerische Perfektion verspricht »Schwanensee« am 5. Dezember

Wenn sich in der Harmonie gefühlsstarker Tanz und die Musik von P.I. Tschaikowsky zu einer ganz eigenen Sprache vereinigen, die jeder versteht. Das Werk, welches schon Generationen begeisterte, gehört mit zu den beliebtesten Ballettklassikern in der Vorweihnachtszeit.

Weihnachtliche Vorfreude bei Nussknacker

Weihnachtliche Vorfreude verspricht auch die beliebte Kindergeschichte »der Nussknacker«, die am 16. Dezember große und kleine Besucher gleichermaßen verzaubert. Fast jeder kennt den beliebten Ballettklassiker, in welchem die kleine Marie am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt bekommt. Eine magische und genauso faszinierende Reise beginnt, eine Reise, die Kinder begeistert und Erwachsene in ihre eigene Kindheit zurückversetzt.

Russisches Balettfestival, Do. 5.12., 19 Uhr (Schwanensee), Mo. 16.12., 19 Uhr (Nussknacker), Harmonie Heilbronn

Tickets und Informationen: www.mein-ballett.de