Sandkunst-Ausstellung im BlüBa ab 28. Juli

Der Sommer im Blühenden Barock Ludwigsburg steht ganz unter dem Motto »Urlaub zuhause«. Noch bis zum 28. Juli können die Besucher im eindrucksvollen Schlosspark im Rahmen der Sand-Naturkunst-Ausstellung die Seele baumeln lassen.

»Sandige Märchen und Legenden« – die diesjährige Sand-Naturkunst-Ausstellung verspricht nicht nur atemberaubende Sandkunstwerke, sondern auch eine Reise durch zeitlose Erzählungen und Mythen der ganzen Welt. Zahlreiche Liegestühle, Sandkästen, leckere Spezialitäten vom Grill und kühle Getränke machen den Ausflug ins Blüba zum Ferienerlebnis.

Für die Kunstwerke werden mehrere Tonnen Sand zu harten Blöcken gepresst und so verdichtet. Dafür kommt spezieller eckiger und scharfkantiger Sand zum Einsatz, nur so können sich die einzelnen Sandkörner gegenseitig »festhalten« und garantieren, dass die Bauwerke bis zum Ende der Ausstellung stehen bleiben. Die großen Sandblöcke werden von den Sandkünstlern und Sandkünstlerinnen durch ihre filigrane Arbeit in wunderschöne Skulpturen verwandelt. Wie auch in den vergangenen Jahren können Besucher live erleben, wie die beeindruckenden Kunstwerke langsam Formen annehmen. Der Besuch lohnt sich so gleich mehrfach, da sich die Ausstellung immer wieder verändert und neue Facetten sichtbar werden.

In diesem Jahr wird aber nicht nur das Element Sand zum Leben erweckt, auch geschnitzte Holzkunstwerke werden im Rahmen der Ausstellung, zum Thema Sagen und Legenden, zu bestaunen sein.

An den Wochenenden gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Im Juli können sich die Besucher Goldmünzen-Suche am 13. und 14. Juli, eine Kreidebildaktion am 20. und 21. Juli und das Sand-Schubkarren-Rennen am 27. und 28. Juli freuen. Auch nach dem Ende der Sandkunstausstellung geht es im Blühenden Barock munter weiter. Am 23. August startet die beliebte und weltweit größte Kürbisausstellung, bei der sich die Besucher wieder auf ein buntes Programm freuen können. Die Sandskulpturen werden auch in diesem Jahr wieder in die Kürbisausstellung integriert.

Sandkunstausstellung

bis So. 28. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr,

Blühendes Barock, Ludwigsburg

alle Infos und Termine: sandkunst-ludwigsburg.de