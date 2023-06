Sandkunst-Ausstellung im BlüBa Ludwigsburg

Sandkunst-Ausstellung im BlüBa

Zur schönsten Sommerzeit – noch bis zum 20. August – findet im Blühenden Barock Ludwigsburg die beliebte Sandkunst-Ausstellung statt. Dafür werden mehrere Tonnen Sand in einzigartige Kunstwerke verwandelt.

In diesem Jahr arbeiten die internationalen Künstlerinnen und Künstler im Blühenden Barock Ludwigsburg an Figuren zum Thema »Atlantis«. Zahlreiche Mythen ranken sich um das versunkene Inselreich und werden auch in den Kunstwerken dargestellt.

Für die Kunstwerke werden mehrere Tonnen Sand zu harten Blöcken gepresst und so verdichtet. Dafür kommt spezieller eckiger und scharfkantiger Sand zum Einsatz, nur so können sich die einzelnen Sandkörner gegenseitig »festhalten« und garantieren, dass die Bauwerke bis zum Ende der Ausstellung stehen bleiben. Die großen Sandblöcke werden von den Sandkünstlern und Sandkünstlerinnen durch ihre filigrane Arbeit in wunderschöne Skulpt

So können die Besucherinnen und Besucher live dabei sein, wenn Schildkröten, Fabelwesen oder der griechische Gott des Meeres – Poseidon – entstehen. An den ersten drei Wochenenden im Juli kreieren lokale Künstler innen und Künstler weitere Figuren. Der Besuch lohnt sich so gleich mehrfach, da sich die Ausstellung immer wieder verändert und neue Facetten sichtbar werden.

Der Nordgarten des Ludwigsburger Schlossgarten verwandelt sich so – und mit zahlreichen Liegestühlen, Sandkästen und leckeren Snacks und Getränken – zum perfekten Platz für den Urlaub zuhause. Wer möchte, bringt die Picknickdecke mit und genießt einen Ausflug in einen der schönsten Parks der Region – Wasserspielplatz und Märchengarten inclusive. Die riesigen Platanen sorgen zusätzlich für kühlenden Schatten in den heißen Sommerwochen.

An den Wochenenden können Kinder zudem von 11 bis 16 Uhr selbst kreativ werden und gegen eine Gebühr bei der »kunterbunten Sandwelt« eigene Sandkunstwerke erstellen.

Sandkunst-Ausstellung bis So. 20. August, täglich von 9 bis 18 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg

alle Infos und Termine: sandkunst-ludwigsburg.de