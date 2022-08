Zu Recht darf das Schloss Erbach als kunst- und kulturhistorisches Highlight der gesamten Region bezeichnet werden. Erbachs Wahrzeichen beherbergt ein beeindruckendes historisches Erbe mit den einzigartigen Gräflichen Sammlungen aus der Zeit von Graf Franz I. zu Erbach – Erbach. Zudem zeigt derzeit die Sonderausstellung „Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“ in der Belétage der Gräflichen Sammlungen Porzellane auf gedeckten Tischen, Möbeln und in Vitrinen. Das angrenzende Deutsche Elfenbeinmuseum, als ausgezeichnetes Spezialmuseum seiner Art, präsentiert in beeindruckenden Ausstellungsräumen erstrangige Zeugnisse der Elfenbeinkunst. dg

