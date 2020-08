Sibylla Schwarz als Comicfigur

Eine Greifswalder Barockdichterin aus dem 17. Jahrhundert? Nur wenigen dürfte der Name Sibylla Schwarz bislang bekannt sein. Nun widmet sich ein Funken schlagender Comic dieser außergewöhnlichen Lyrikerin: Max Baitinger ist mit seinem Band Sibylla Preisträger des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger Stiftung 2020. Findet die Preisverleihung erst am Sonntag, den 18. November, um 18 Uhr im Literaturhaus Stuttgart statt, so kann die dazugehörige Comic-Ausstellung schon ab 15. September besucht werden. Max Baitinger greift in seinem Band die Geschichte von Sibylla Schwarz auf, spielt dabei mit verschiedenen Text- und Zeitebenen und bricht so hintergründig die lineare Biografie der viel zu früh verstorbenen Lyrikerin. Dabei setzt er sich mit der Lebenswirklichkeit des Dreißigjährigen Krieges, mit Vertreibung und Exil, Sittenlehre, Geschlechterverhältnissen und religiösen Bekenntnissen auseinander.

