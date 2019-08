Sightseeing-Guide für Stuttgart

Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart gilt zwar als führendes Handelszentrum und Heimat zweier großer Automobilhersteller, ist aber auch eine der attraktivsten Städte für Touristen in Deutschland. Zwei herausragende Kunstmuseen, zwei hochmoderne Automobilmuseen, einer der besten Zoos Europas, prunkvolle Paläste und einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands, ziehen das ganze Jahr über Besucher an. Architektonische Wahrzeichen stehen für Barock, Jugendstil, Moderne und zeitgenössischen Stil.

Stuttgart liegt in einem kesselartigen Gelände, fast vollständig von steilen Hügeln umgeben, die von Wäldern und Reben bedeckt sind. Das Grün, das die Stadt umgibt, erstreckt sich über weite Parks und Gärten, die dem Zentrum ein großzügiges Flair verleihen. Stuttgart ist für Touristen leicht zu erreichen und zu erkunden. Der Hauptbahnhof befindet sich direkt im Zentrum und ist nur einen kurzen Spaziergang von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt. Das hervorragende S-Bahn-System ist einfach und verbindet die Innenstadt mit dem Flughafen und den umliegenden Sehenswürdigkeiten.

Das Mercedes-Benz Museum

Im Jahr 1887 ließen sich in Stuttgart Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach nieder. Das Mercedes-Benz Museum feiert in über 1500 Exponaten auf neun Stockwerken die über 130-jährige Automobilgeschichte und stellt die Erfindung und Entwicklung des Automobils in den Kontext von Technologie, Alltag und Gesellschaft der jeweiligen Epoche. Im Mittelpunkt der Exponate stehen 160 Fahrzeuge: einige der ersten jemals gebauten, legendären Autorennen und Prototypenautos der Zukunft. Unter den Autos befindet sich das erste Motorrad der Welt - ein Daimler - aus dem Jahr 1885, das fast nichts mit dem heutigen Motorrad zu tun hat, außer dass es zwei große Räder hat. Man muss nicht autoverrückt sein, um hier eine gute Zeit zu haben, aber für Autoliebhaber sind dies und das Porsche-Museum die beiden besten Museen in Stuttgart.

Der Schlossplatz

Der weitläufige Schlossplatz ist der Mittelpunkt der Stadt. Umgeben von Gebäuden aus Stuttgarts Zeit als herzogliche und königliche Hauptstadt wird dieser weitläufige Freiraum gerne genutzt. Die grünen Wiesen und Bänke laden zum Sonnenbaden ein. Im November verwandelt sich der Platz in einen Kinderweihnachtsmarkt mit einem Miniaturdorf, Ferienfahrten und einer Eisbahn. Die Jubiläumssäule, die 1841 in ihrer Mitte errichtet wurde, erinnert an die 25-jährige Regierungszeit von König Wilhelm I. Weiterhin finden Sie hier eine Fontäne und moderne Skulpturen von Calder, Hrdlicka und Hajek. Auf einer Seite des Schlossplatzes dominiert das massive Neue Schloss. Das im spätbarocken Stil erbaute und 1807 fertiggestellte Schloss, in dem einst ehemalige Könige wohnten, wird heute von der Landesregierung genutzt. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Königsstraße, die 1200 Meter lange Fußgängerzone der Stadt, eine der längsten und besten Einkaufsstraßen Deutschlands.

Die Staatsgalerie

Ein Blick auf das farbenfrohe Äußere der Stuttgarter Landesgalerie zeigt, dass es sich nicht um ein weiteres Museum handelt. Die Eröffnung des von James Stirling entworfenen neuen Gebäudes im Jahr 1984, das selbst ein Meisterwerk der zeitgenössischen Architektur ist, markierte die Umwandlung des Museums in eine der besten Kunstsammlungen in Europa und eines der am meisten besuchten Museen in Deutschland. Die Staatsgalerie ist bekannt für ihre herausragende Sammlung von Gemälden des 20. Jahrhunderts, obwohl sie eine hervorragende Darstellung der deutschen Renaissancekunst sowie niederländischer und italienischer Meister aus dem 14. bis 19. Jahrhundert aufweist. Mit besonderem Schwerpunkt auf der Klassischen Moderne von 1900 bis 1980 umfassen die Sammlungen unter anderem bedeutende Werke von Henri Matisse, Paul Klee, Marc Chagall, Joan Miró, Max Beckmann, Salvador Dalí, Franz Marc, Wassily Kandinsky und Pablo Picasso.

Das Porsche-Museum

Die dynamische Architektur des Gebäudes Delugan Meissl, das für das Porsche-Museum entworfen wurde und auf einem Trio von V-förmigen Säulen basiert, soll die Natur der Marke selbst darstellen. Im Innenraum können Sie die Entwicklung der Porsche Fahrzeuge anhand von Exponaten und der über 80 ausgestellten Fahrzeuge verfolgen. Audioguides in englischer Sprache heben Themen hervor, wie die "Porsche DNA", die seit dem ersten Modell in jedem Modell weiterlebt. Der beliebteste Teil des Museums ist die interaktive Zwölf-Meter-Porsche Touchwall, in der die Besucher mithilfe von Touch-Frames mehr als 3.000 Zeichnungen, Fotos, Plakate und Anzeigen aus dem Internet durchsuchen können.

Der Ludwigsburg Palast

Nördlich von Stuttgart, in der kleinen Stadt Ludwigsburg, befindet sich das weitläufige und reich verzierte Schloss Ludwigsburg, eines der größten und schönsten Barockschlösser Deutschlands. Herzog Carl Eugen von Württemberg hat hier seine Privatwohnungen aufwendig eingerichtet, den großen Freskenmaler Matthäus Günther mit der Wanddekoration beauftragt und sogar Umkleideräume mit handbemalten Wandverkleidungen tapeziert. Ein Highlight ist der prächtige Marmorsaal mit Kronleuchtern und seinem Deckenfresko aus blauen Wolken, das den Eindruck eines offenen Himmels vermittelt. Das älteste erhaltene Palasttheater Europas, eine 1757 für den Herzog errichtete Konditorei, verfügt noch immer über seine originale Bühnenmaschinerie mit einer Sammlung seltener Bühnenbilder aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das Theatermuseum zeigt einige der genialen Mechanismen, um diese zu bewegen und die Illusionen von Donner, Regen und Wind zu erzeugen. Das neoklassizistische Schloss Favorite ist ein kleinerer Palast auf dem Grundstück, den Sie besichtigen können. In Ludwigsburg gibt es einiges zu sehen und zu erleben: Neben der Besichtigung der Wohnungen und des Theatermuseums gibt es herrliche Gärten zu entdecken und den schönen barocken Marktplatz. Im Dezember findet hier ein barocker Weihnachtsmarkt statt und im Herbst findet auf dem Schlossgelände ein beliebtes Kürbisfest statt.

Altes Schloss und Landesmuseum

Über einer Seite des Schlossplatzes thront das gewaltige Alte Schloss. Das bestehende Gebäude mit seinem schönen Innenhof, der von mehreren Arkaden umgeben ist, wurde zwischen 1553-78 erbaut. Das eindrucksvolle Bauwerk beherbergt heute das württembergische Landesmuseum mit seinen faszinierenden Sammlungen mittelalterlicher Kunst, Musikinstrumenten, Uhren sowie der prächtigen württembergischen Königskrone und Kronjuwelen.Besonders interessant sind die archäologischen Sammlungen mit seltenen Artefakten, die prähistorische Bewohner der Höhlen in den schwäbischen Bergen zeigen, einschließlich der ältesten menschlichen Kunstwerke der Welt. Spätere keltische, römische und mittelalterliche Stücke enthalten reiche Grabfunde an Waffen und Schmuck. Die moderne Glassammlung gehört zu den besten in Europa und eine hervorragende Kostüm- und Textilkollektion konzentriert sich auf europäische Dekorationsstoffe und Textilien aus dem Jugendstil des 18. Jahrhunderts. Im Südflügel befindet sich die Palastkirche aus dem 16. Jahrhundert mit Gräbern berühmter ehemaliger Bewohner und Könige.

Der Zoo Wilhelma

Als privater königlicher Rückzugsort für den schwäbischen König Wilhelm I. entstand einer der heute größten deutschen Zoos mit mehr als zwei Millionen jährlichen Besuchern, der Zoologische und Botanische Garten der Wilhelma Königtum in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu den vielen Dingen, die diesen Zoo und den botanischen Garten so einzigartig machen, gehört die Art und Weise, wie die phantasievollen historischen Gebäude als Schauplatz für Tiere und Pflanzen umfunktioniert wurden und wie diese beiden integriert wurden. Zum Beispiel beherbergt die maurische Villa jetzt ein kombiniertes Tier- und Pflanzenhaus. Ein Pavillon, der einst der Aussichtspunkt des Königs auf den Neckar war, ist heute der Haupteingang. Der Belvedere-Pavillon über den Sub-Tropen-Terrassen und die Damaszener-Halle sind noch in Gebrauch, ebenso wie der überdachte, mit dekorativer Terrakotta ausgekleidete Weg. 2013 wurde ein hochmoderner Komplex für afrikanische Affen hinzugefügt, der speziell auf die Bedürfnisse von Gorillas und Bonobos zugeschnitten ist. Jede der 1.200 Tierarten und 8.500 Pflanzensorten werden in einem bestimmten Haus oder Gehege gezeigt, das die heimische Geografie oder Umgebung darstellt. Dazu gehören das Haus der Raubtiere, das Tropenhaus, das Südamerika-Gehege und das Haus der Baumfarne. Obwohl es eines der beliebtesten Freizeitangebote für Kinder in Stuttgart ist, spricht dieser Park und Zoo alle Altersgruppen an.