Sommer in der Stadt Ellwangen

Das »23. kulturelle Ferienprogramm für Erwachsene« ist in Ellwangen für Einwohner und Gäste ein beliebtes Highlight im Jahresverlauf. Die Kulturinitiative Sommer in der Stadt e.V. bietet in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt bis zum 26. September einen dreimonatigen Kultursommer.

»Wir gestalten uns den Sommer so, wie wir ihn gerne haben möchten« – das ist der Leitsatz des 23. kulturellen Ferienprogramms für Erwachsene. Die vielen kleinen und feinen Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet sind jede für sich ein Höhepunkt. Die Kulturinitiative hat bewusst nicht den Anspruch, das »noch größere Event« zu bieten, stattdessen stehen Anspruch und Vielfältigkeit auf dem Programm.

Christine Strub Beate Rothmaier

Schreibbegeisterte kommen beispielsweise bereits am 3. Juli bei der Schreibwerkstatt von Beate Rothmaier im Palais Adelnann um 18 Uhr auf ihre Kosten. Die Autorin referiert über das Erzählen aus der Kindheit. Die Veranstaltung wird am 10. Juli fortgesetzt. Am selben Tag spielt auch die Band »Gimme Five« um 19.30 Uhr im Stadtcafe Höll.

Im Garten des Palais Adelmann findet am 4. Juli, 19 Uhr endlich wieder die Musik-Quiz-Party unter freiem Himmel statt, nachdem sie zwei Mal wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Freunde klassischer Musik kommen außerdem in den Genuss des ersten Ellwanger Schlosskonzerts mit dem Rivinius Klavier Quartett im Thronsaal des Schlossmuseums, jeweils um 19 Uhr und um 20.30 Uhr.

Am 9. Juli wird im Café Punto um 19 Uhr eine vergnügliche Soirée mit Monika Hartmann und Angela Maier, den »Crazy Ladies«, geboten – gute Laune garantiert. Anspruchsvoll-musikalisch geht es direkt am 10. Juli, ebenfalls um 19 Uhr, mit einem Orgelkonzert von Paolo Oreni weiter.

Das nächste Ellwanger Schlosskonzert findet am 11. Juli um 19 Uhr und um 20.30 Uhr statt, zu hören sind Tatjana Ruland (Flöte) und Ronith Mues (Harfe), die unter anderem Werke von Mozart, Rossini, Bach und Spohr interpretieren.

Märchenhaft wird es am 17. Juli um 20 Uhr im Lesegarten des Palais Adelmann, wenn Ute Hommel, Ingrid Raschka und Helga Schwarting von der Erzählgemeinschaft Ostalb »Märchenbrunnen« passend zur Jahreszeit besinnliche und heitere Märchen vom Wachsen und Gedeihen erzählen.

Rockiger und jazziger geht es am 18. Juli um 21 Uhr im Irish Pub Leprechaun zu. »Flos Jam« ist eine Open Stage Musikveranstaltung. Das bedeutet: Bühne, Gitarre, Piano, Schlagzeug und Mikrofone sind vorhanden. Jedermann ist herzlich eingeladen, mit anderen Musikern zu jammen. Bereits zur Tradition ist der Auftritt der Schwäbisch Haller Unplugged-Formation AcoustasoniXs – in diesem Jahr findet am er am 30. Juli um 19 Uhr im Garten Café Omnibus statt. Geschichtsinteressierte sollten sich darüber hinaus die 13. Museumswoche Ostwürttemberg nicht entgehen lassen; vom 1. bis zum 8. August ist der Eintritt in den Museen Ostwürttembergs, darunter auch das Alamannenmuseum, frei.

Tobias Knecht Bolz und Knecht

Am 1. August spielt außerdem das Duo Bolz & Knecht um 20 Uhr im Lesegarten des Palais Adelmann die Hits seiner neuen CD und im Thronsaal des Schlossmuseums findet ein weiteres Schlosskonzert mit dem Pianisten Elias Opferkuch statt, um 19 Uhr und um 20.30 Uhr.

Auch darüber hinaus werden im August und September noch viele weitere spannende Veranstaltungen geboten, etwa das Seenachtskonzert mit den Stuttgarter Salonikern am 9. August, das Konzert des Liedpoeten Harald Immig und der Sängerin Ute Wolf am 14. August oder die 3. Ellwanger Internationalen Filmtage vom 3. bis zum 9. September.

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln.

23. kulturelles Ferienprogramm,

bis 26. September, Ellwangen

www.ellwangen.de