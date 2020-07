Sommerabend der Kulturen auf der Fährlebühne

Nach dem Publikumserfolg auf der BUGA 2019 veranstaltet der Dachverband Netzwerk der Kulturen in Kooperation mit der Heilbronn Marketing GmbH und der Stabsstelle Partizipation und Integration an sechs Donnerstagen im August und September 2020 (6. August bis 10. September) jeweils ab 19 Uhr ein neues Kulturprogramm auf der Fährlebühne. Beim „Sommerabend der Kulturen“ teilen Musiker und Tänzer aus zehn unterschiedlichen Kulturen ihre Lebensfreude in Form von künstlerischen Darbietungen aller Art.

Programm

Am 6. August startet das Programm mit Geschichten (Erzählungen) aus russischer und türkischer Kultur eingebettet in Musikbeiträgen der Georgier Mamuka Tchitchinadze (Gesang und Gitarre) und Zurab J.Gagnidze (Bass).

Am 13. August heißt es abtauchen in die Welt der indischen Tanzgruppe von Derrik Linco mit Tänzerinnen vom Bombay Dance Club, die später am Abend von der Geigerin Ebru Arikcan abgelöst wird. Sie wartet mit Türkischen Balladen, Jazz-Pop und Klassik-Rock auf.

Der 20. August steht im Zeichen der Musik des Karpatenorchesters, das nach Tradition der Siebenbürger spielt. Danach tanzt die Gruppe Kunst-07. Sie steht für Kunst und Kultur mit Sport und Tradition aus 3 Sparten: den Heilbronner Majoretten, dem Käthchen-Hochzeitszug und den Tanzgruppen Sigrid Lipp. Anschließend gibt Zeki Öztas mit seinem Beitrag einen Einblick in die aramäische Kultur.

Am 27. August steht die Musik des afrikanischen Kontinents im Zentrum. Die Band Tropical Beat von Angelo Bengui stimmt ein in die Pana-Afrikanische Musik. Darin befinden sich afrikanische, latein- und südamerikanische Musikrichtungen mit europäischem Einfluss. Fröhlich, zeitlose Tanzmusik für Menschen allen Alters.

Am 3. September gibt der Deutsch-chinesische Verein einen Einblick in seine Kultur: Die Aufführung beginnt mit dem Spiel auf dem chinesischen Hackbrett Yangqin und der traditionellen Pipa, gefolgt vom Schattenboxen, dem Taijiquan. Flankiert wird ihre Darbietung von typisch chinesischen Tänzen. Es folgen zarte Klänge der Gitarre, gespielt von Elif Taskin. Sie wird vom afrikanischen Trommelkünstler Maobe begleitet.

Die Abschlussveranstaltung dieser Reihe am 10. September startet mit einer feurig-brasilianischen Darbietung der Jugend-Tanzgruppe von Beija-Flore- Brasil-Mirim gefolgt von Nefes Art of Dance, einer Gruppe, die die Tanztradition der Schwarzmeer-Region und der Ägäis vorführen. Auf französische Klänge Klänge von Etienne und Kathrin Dusserre (Balladen und Französische Chansons) folgen am Ende des Abends Katerina Polischuk und Amandine Affagard-Galiano mit Querflöten- und Gitarrenmusik aus der Ukraine und der Klassik des 18. Jahrhunderts.

Vorab registrieren

Die Veranstaltungen sind kostenlos, man muss sich aber über die Website www.Heilbronn.de/Sommerabend vorab ein Ticket sichern. Es besteht Maskenpflicht auf dem Gelände bis zum Sitzplatz.

Über das Netzwerk der Kulturen

Der im Jahr 2017 gegründete Dachverband Netzwerk der Kulturen Heilbronn e.V. besteht derzeit aus Migrantenvereinen im Stadt- und Landkreis Heilbronn und engagiert sich mit seinen Projekten und Maßnahmen für die Begegnung und die kulturelle Vielfalt. Durch die Vernetzung im Verband und gemeinsame Aktivitäten wie Veranstaltungsreihen und Projektbeteiligungen werden die Mitgliedsvereine gestärkt und erhalten Unterstützung bei ihrem interkulturellen Engagement, bei Kontakten zu Einrichtungen sowie für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist die Förderung des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in Heilbronn.