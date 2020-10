Nachdem die aktuelle Sonderausstellung »Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen« im Alamannenmuseum Ellwangenbis 17. Januar 2021 verlängert wurde, wurde jetzt auch das Begleitprogramm entsprechend aktualisiert.

Im Mittelpunkt der Sonderausstellung zur Kleidung der Alamannen stehen neue Erkenntnisse der Textilarchäologie. Wolle und Leinen waren die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Materialien. Anhand von archäologischen Funden werden die einzelnen Schritte vom Schaf zum fertigen Mantel nachvollziehbar. Doch die Herstellung von Leinenstoffen war noch viel aufwendiger.

Das umfangreiche Begleitprogramm, das in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, der Hochschule Niederrhein und der Initiative Fairtrade-Town Ellwangen entstand, bietet monatliche Kuratorenführungen, Kurse, Schülerworkshops und Vorträge, immer am ersten Sonntag im Monat finden weitere Führungen statt. Besonders erwähnenswert sind die anstehenden Aktionstage. Am 8. November findet der Aktionstag »Wolle« mit Krainer Bergschafen im Museumshof von 13 bis 17 Uhr statt, am 27. Dezember von 13 bis 17 Uhr folgt der Aktionstag »Wie man’s dreht – Brettchenweben« und direkt im neuen Jahr wird am 6. Januar von 13 bis 17 Uhr der Aktionstag »Vom Flachs zum Leinen« geboten.

Ein weiteres Programm-Highlight ist der Mitwintermarkt der »Alamanni« im Museum am 12. und 13. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Darüber hinaus finden im November auch die Lesenächte für Schulklassen statt. Erfahrene Museumspädagogen lesen dabei mitten im Alamannenmuseum aus bewährten Kinder- und Jugendbüchern vor.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann nur ein stark reduziertes Programm im Einklang mit der aktuellen Corona-Verordnung Schule angeboten werden. Folglich wird die Gruppengröße dieses Jahr auf maximal 15 Personen pro Gruppe und die Dauer auf 60 Minuten beschränkt. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten erlauben jedoch, dass sich maximal zwei Kleingruppen pro Termin im Museum und eine weitere Gruppe in der benachbarten Nikolauskapelle aufhalten, so dass auch größere Klassen wie nach der Corona-Verordnung Schule vom 31. August vorgesehen zur selben Zeit teilnehmen können und vor Ort aufgeteilt werden.

Folgende Termine stehen zur Auswahl: Dienstag, 10. November, Mittwoch, 11. November und Donnerstag, 12. November, jeweils von 17 bis 18 Uhr oder von 18 bis 19 Uhr (2. Termin). Bei Bedarf werden weitere Termine in der Folgewoche vergeben. Anmeldungen und nähere Informationen beim Museum unter der Nummer 07961-969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.

