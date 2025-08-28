Sougwen Chung – Ecologies of Becoming in Heilbronn (20.9. bis 7.12.25)

Das TIME-Magazine hat Sougwen Chung zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz gekürt – und nun kommt Chung nach Heilbronn. In einer gemeinsamen Ausstellung präsentieren der Kunstverein Heilbronn und die IPAI Foundation die Ausstellung »Ecologies of Becoming«, die ein Jahrzehnt von Chungs künstlerischem Schaffen beleuchtet. Für das Projekt Drawing Operations wurde Chung 2016 mit dem Japan Media Arts Excellence Award ausgezeichnet. Erstmalig kooperieren der Kunstverein Heilbronn und die IPAI Foundation für dieses künstlerische Projekt. Der Kunstverein Heilbronn präsentiert eine Retrospektive, die zehn Jahre der künstlerischen und technologischen Entwicklung Chungs sichtbar macht. Im IPAI zeigt Chung nun eine neue Installation, in der Malerei und Skulptur miteinander in Beziehung treten.

20. September bis 7. Dezember, Kunstverein Heilbronn

www.kunstverein-heilbronn.de