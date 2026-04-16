Die Ausstellung „Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten“, die ab Mai 2026 im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim gezeigt wird, widmet sich der Darstellung von Landschaften und Städten als Symbole für Heimat, Erholung und Identität im 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet, wie diese Motive in der Kunst und Alltagskultur sowohl idealisiert als auch kommerziell genutzt werden. Kunstvolle Interpretationen und Alltagsobjekte treten in einen Dialog, der das Idyllische in seiner Vielschichtigkeit greifbar macht.

Die Ausstellung gliedert sich in drei Bereiche: Stadt, Land und Idylle. Jeder Bereich beleuchtet spezifische Aspekte der Darstellung von Heimat und zeigt, wie Kunst und Alltagskultur diese Themen aufgreifen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Verbindung zwischen künstlerischen Landschafts- und Stadtansichten und ihrer Übertragung auf Alltagsgegenstände wie Geschirr oder Postkarten. Die Werke und Objekte aus den Sammlungen des Museums im Kleihues-Bau und der Kulturgeschichtlichen Sammlung werden durch Leihgaben aus baden-württembergischen Museen, Institutionen und privaten Sammlungen ergänzt.

So entsteht ein umfassender Blick auf die vielfältigen Facetten des Idyllischen, der von Gemälden und Grafiken bis hin zu dekorativen Objekten und Souvenirs reicht.

Zugleich vereint die Ausstellung wichtige Positionen der südwestdeutschen Landschaftsmalerei vom späten 19. bis ins 20. Jahrhundert. Künstler des Realismus und schwäbischen Impressionismus hielten Landschaften mit besonderem Gespür für Licht und Atmosphäre fest. Als Wegbereiter dieser Entwicklung gilt Gustav Schönleber. Zu den zentralen Vertretern zählen zudem Christian Landenberger, Otto Reiniger und Hermann Pleuer. Im frühen 20. Jahrhundert führen Erwin Starker und Maria Caspar-Filser diese Tradition fort. Ein besonderes Highlight ist ein bislang nicht öffentlich gezeigtes Frühwerk von Oskar Schlemmer. Spätere Positionen wie Manfred Henninger und Richard Kiwit eröffnen neue Perspektiven auf Stadt und Landschaft der Region.

Zu den ausgestellten Alltagsobjekten gehören Porzellan und Keramik mit Darstellungen des Schwarzwalds, der Schwäbischen Alb und anderer ikonischer Landschaften Baden-Württembergs. Historische Postkarten und Tourismusplakate verdeutlichen, wie diese Regionen in der Vorstellung der Menschen verankert waren. Geschirr und andere dekorative Objekte illustrieren darüber hinaus die Verbreitung von Landschaftsmotiven im Alltag. Der Fokus auf die regionale Identität unterstreicht die Bedeutung von Baden-Württemberg als Heimat.

Die Ausstellung wird durch ein Vermittlungsprogramm ergänzt, das interaktive Elemente für Groß und Klein bietet. Neben Führungen und kreativen Workshops laden interaktive Ausstellungsmodule wie das Spiel „Stadt – Land – Fluss“, eine Puzzle-Station sowie eine Kreativstation für Postkarten dazu ein, die Inhalte spielerisch zu entdecken.

Mit Werken von: Maria Caspar-Filser, Johann Dannenmann, Oskar Frey, Manfred Henninger, Otto Hofer-Bach, Lothar Hörer, Albert Kappis, Richard Kiwit, Christian Landenberger, Alfred Lehmann, Bernhard Pankok, Jakob Plankenhorn, Hermann Pleuer, Robert Poetzelberger, Otto Reiniger, Alois Schenk, Oskar Schlemmer, Gustav Schönleber, Erwin Starker, Walter Strich-Chapell, Adalbert Sutor, Hermann Umgelter, Roland Wesner und weitere mehr.

STADT – LAND – SEHNSUCHT

Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten

9. Mai 2026 bis 26. September 2027

Museum im Kleihues-Bau

Stuttgarter Straße 93, 70803 Kornwestheim

Öffnungszeiten: Fr. bis So., 11 bis 18 Uhr

www.museen-kornwestheim.de

Vernissage: Freitag, 8. Mai 2026, 19:00 Uhr