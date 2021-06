Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum

In diesem Sommer ist die Stuttgarter Stadtkultur zu Gast am Mercedes-Benz Museum: Angesichts der auch 2021 pandemiebedingt schwierigen Voraussetzungen für Kunst, Kultur und die Eventbranche bietet das Museum Kulturschaffenden aus Stuttgart und der Region die Möglichkeit, ihre Veranstaltungsformate auf der Open Air Bühne am Museum auszurichten. Rund 30 Kooperationspartner haben zugesagt. Zusammen mit eigenen Events des Mercedes-Benz Museums ist so ein attraktives Sommerprogramm mit etwa 100 Terminen entstanden. Die Spielzeiten finden noch bis September statt.

»Wir möchten Menschen aus Stuttgart und der Region mit einem bunten Veranstaltungsmix zu uns ans Museum einladen und hatten die Idee, der Stadtkultur in diesen herausfordernden Zeiten einen Ort für hygienekonforme Auftritte anzubieten«, sagt Bettina Haussmann, seit März 2021 neue Leiterin des Mercedes-Benz Museums. »Die Kulturschaffenden haben uns mit offenen Armen empfangen, was uns natürlich riesig freut«, zieht sie ein erstes Resümee. »In Zeiten, in denen vieles so schwer ist, haben wir uns entschlossen, pragmatisch zu handeln. Jeder trägt das bei, was er am besten kann: Die Künstler machen das Programm, wir stellen eine unter Pandemiebedingungen sichere Outdoor-Location und sorgen im Hintergrund für reibungslose Abläufe.«

Das vielfältige Angebot gemeinsam mit der Stadtkultur dürfte von den Besuchern besonders gut angenommen werden. Denn beliebte Sommer-Highlights wie der Konzertsommer mit 6.000 Gästen vor der großen Festivalbühne mussten um ein weiteres Jahr verlegt werden und auch das große Open Air Kino kann 2021 nicht stattfinden.

Stattdessen richten jetzt beispielsweise Chimperator Live, Stutt:Ard und das Kulturzentrum Merlin vor kleinerem Publikum Livekonzerte aus. Mittelaltermusik kommt von der Band »Faun«, Alternative Rock und Metal von der Ulmer Band »Die Happy«. Angesagte Stuttgarter Clubs wie Climax Institutes, Freund + Kupferstecher oder die Bar Rakete des Theaters Rampe und weitere legen elektronische Musik, Hip-Hop, Indie und Schlager auf. Die Staatsoper Stuttgart veranstaltet ihre beliebten Sitzkissenkonzerte für Kinder und diverse klassische Formate für Erwachsene. Das Improvisationstheater Kanonenfutter und die Bühne Rosenau sind mit Poetry-Slams zu Gast, Comedy kommt von Suchtpotenzial, Eure Mütter, Witz vom Olli und von Dominik Kuhn alias Dodokay.

Bei der Vernetzung des Museums mit Kulturschaffenden aus Stuttgart und der Region wurde das Museum vom Interessenverband Club Kollektiv Stuttgart unterstützt. Automobile Klassik, EM-Public-Viewing, Formel-E-Übertragungen, Vorträge und ein Kinder- und Familienprogramm erweitern das Angebot der Stadtkultur.

Ein wichtiger Teil des Museumssommers sind auch die Klassikertreffen auf dem Hügel vor dem Museum, die jetzt unter dem Namen »Classics & Coffee« anstelle des bisherigen »Cars & Coffee« firmieren. Bereits im Sommer 2020 haben die Old- und Youngtimertreffen gezeigt, dass sich solche Freiluftformate auch unter den aktuellen Bedingungen sicher ausrichten lassen. Deshalb wird das Programm auf dem Museumshügel auf drei Tage ausgeweitet: donnerstagabends ab 17 Uhr und sonntags ganztägig findet »Classics & Coffee« statt, das Treffen von Fahrern klassischer Automobile aller Marken und freitags ab 18 Uhr versammeln sich Fans von Mercedes-Benz Fahrzeugen jeden Alters bei »Sterne unterm Stern«.

Fürs leibliche Wohl vor Ort sorgt mit einem abwechslungsreichen, sommerlichen Angebot das Team der Museumsgastronomie Bertha’s.

Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum, bis So. 19. September, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart, alle Infos: www.mercedes-benz.com/stadtkultur