Stadtmuseum Crailsheim: Ausstellung »Mechanische Tierwelt«

Das Stadtmuseum Crailsheim hat wieder geöffnet und zeigt ab dem 20. Juni Artenvielfalt der etwas anderen Art. Tier wohin man schaut, zusammen mit den Berliner Fotokünstlern Sebastian Köpcke und Volker Weinhold geht es auf Fotosafari. Zu entdecken sind kleine und große mechanischen Tiere aus bunt bedrucktem Blech. Beheimatet ist diese Fauna in Wald, Ozean oder Steppe, wie die großformatigen Fotografien belegen. Die Umwelt der Blechtiere ist trickreich mit Naturmaterialien inszeniert.

Mechanische Spieltiere mit Federaufzug aus der Zeit von 1900 bis 1970 haben es den beiden Tierfreunden angetan. Fast 200 Blechtiere – vom kleinen Käfer bis zum Reittier Riesenschnecke – leben in ihrer Sammlung. Exotische Wildtiere finden sich neben Haustieren, vertraute Arten neben Comic-Geschöpfen. Die Ausstellung zeigt die historischen Spieltiere aus internationaler Produktion zusammen mit den fantasievollen Aufnahmen der Fotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold. Was diese mechanischen Geschöpfe alles können, hüpfen, klettern, watscheln, rattern, klappern, ist zudem in einem 10 Minuten langen »Tierfilm« zu sehen

Am 20. Juni wird die Ausstellung im Stadtmuseum eröffnet, wo sie anschließend bis zum 20. September zu den regulären Öffnungszeiten des Museums, Mittwoch 9 bis 19 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 11 bis 18.00 Uhr, besucht werden kann.

Mechanische Tierwelt

Sa. 20. Juni bis So. 20. September, Stadtmuseum Crailsheim, www.museum-crailsheim.de