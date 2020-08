Städtische Museen Heilbronn: Ein echter Museumssommer

In den Sommermonaten gibt es bei den Städtischen Museen Heilbronn wieder Führungen, Workshops und Veranstaltungen – allein oder in kleinen Gruppen kann im Museum auf Entdeckertour gegangen werden. Im Museum im Deutschhof wurde die Sonderausstellung Peter Riek. Origin bis 1. November verlängert und in der Kunsthalle Vogelmann bietet die Ausstellung Eins, Zwei, Drei der 5. Ernst Franz Vogelmann-Preisträgerin Ayşe Erkmen spannende Entdeckungen wie einen Raum, der mal größer und mal kleiner wird, oder sogar einen Fuchs im Museum. Unter dem Motto »Family and Friends« bieten die Städtischen Museen Heilbronn in Ferien- oder Familienwerkstätten Workshops für Kinder ab 6 Jahren an. Anmeldung erforderlich.

Städtische Museen Heilbronn – Museum im Deutschhof

Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-562295, www.museen-hn.de