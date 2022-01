Stefan Rohrer - Speed Lines

Das Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim stellt vom 12. Februar bis zum 24. April 2022 die raumgreifenden Plastiken von Stefan Rohrer aus.

Der Stuttgarter Künstler kreiert aus Autokarosserien, Motorrollern und Modellautos eigenwillige Kreationen, die sich in geschwungenen Linien von ihrer ursprünglichen Form lösen. Es entstehen wilde Konstruktionen, die den ganzen Raum füllen und den Betrachter in ihren Bann ziehen.

Sicherlich sind in den Arbeiten Stefan Rohrers kunsthistorische Referenzen zur Rennsportfotografie und dem italienischen Futurismus zu finden, doch er selbst sieht die Vorbilder für sein Schaffen vielmehr im Comic und dessen symbolhafter Darstellung von Bewegung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ausstellung mit dem Titel "Speed Lines" auf die im Comic verwendeten dünnen Striche verweist, die dort meist parallel zur Bewegungsrichtung verlaufen. Rohrers Skulpturen sind gewissermaßen in die Dreidimensionalität übersetzte Comicstrips. Denn wie dort gelingt es Rohrer, mit der Darstellung eines einzigen Moments eine ganze Geschichte zu erzählen.

Hochglanzkarossen mit ernstem Hintergrund

Dass sich hinter der verspielten Fassade von Stefan Rohrers Objekten ein ernster Hintergrund verbirgt, bleibt zunächst unter der hochglänzenden Oberfläche verborgen. Doch der Unfall als Schattenseite des Geschwindigkeitsrausches ist immer Thema in seinen Arbeiten. Diese Botschaft vermittelt er jedoch ohne Vorwurf unterschwellig und humorvoll.

Die Eröffnung der Ausstellung findet pandemiebedingt in einem kleinen Rahmen am Freitag, 11. Februar 2022, von 17:00 bis 21:00 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen im Laufe des Abends zum Soft-Opening zu kommen und bei dieser Gelegenheit auch mit dem Künstler selbst zu sprechen. Die Gäste werden aber gebeten, die zu dem Zeitpunkt geltenden Zugangsbeschränkungen zu beachten.

Begleitend zur Ausstellung findet im gesamten Zeitraum ein umfangreiches Programm für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Besucherinfo:

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr, museen.kornwestheim.de

Telefon: 07154-202-7401, museen@kornwestheim.de