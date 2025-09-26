Strange in a familiar way: Über Erinnerung und Identität, bis 16.11.25

Der Kunstverein Aalen präsentiert seit dem 19. September die Ausstellung »Strange in a familiar way« im Alten Rathaus. Gezeigt werden Werke von 26 Studierenden der Malerei- und Grafikklasse von Prof. Kerstin Drechsel der HGB Leipzig. Die Ausstellung entstand im Sommersemester 2025 aus zwei Workshops zum Thema Erinnerung. Ausgangspunkte waren Texte von Annie Ernaux und Marcel Proust. Die Studierenden reflektierten prägende oder peinliche Erlebnisse und setzten sich mit der eigenen Schamgrenze auseinander. Die ausgestellten Arbeiten sind nicht direkte Ergebnisse der Workshops, sondern wurden im Anschluss weiterentwickelt – mal näher, mal weiter entfernt vom ursprünglichen Impuls, und individuell in verschiedenen Medien umgesetzt: Malerei, Grafik, Skulptur, Installation oder Animation. Ein Besuch der Studierenden in Aalen prägte die Ausstellung zusätzlich.

Strange in a familiar way, bis So. 16. November, Altes Rathaus, Aalen, www.kunstverein-aalen.de