Kunst-Highlights der Region Stuttgart im März

Stuttgart: Nacht der Museen am 21. März

Eine ganze Nacht voller Überraschungen: Von der kleinsten Galerie bis zum größten Museum, von den Sternen bis zum Bunker, von Oldtimern bis Off-Spaces – mehr als 80 Häuser präsentieren am 21. März im Rahmen der »Nacht der Museen« in Stuttgart aktuelle Ausstellungen, spannende Sonderprogramme, Partys und vieles mehr. Bei der Langen Nacht der Museen gibt es von 19 bis 2 Uhr Neues, Unbekanntes und Einzigartiges in unvergleichlicher Atmosphäre zu erleben. So bunt und vielfältig ist Stuttgart nur in dieser Nacht! Die beliebten Bus- und Bahn-Shuttles verbinden dabei alle teilnehmenden Häuser zu einer spannenden Entdeckungstour. Kinder kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Junge Forscher können sich bereits ab 16 Uhr mit kreativen Programmen, vielfältigen Aktionsführungen und Bastelaktionen, sowie spannenden Workshops in das Abenteuer Museum stürzen. www.lange-nacht.de

VHS Photogalerie Stuttgart: »Ränder der Seidenstraßen«

Seidenstraße

2018 bereiste der Essener Fotograf Eckhard Gollnow die Länder Pakistan, Usbekistan, Kirgistan und China. Fünf Wochen war er auf den jahrtausendealten Routen der legendären Seidenstraßen unterwegs. Was bereits vor 2500 Jahren begann, hat über die Jahrhunderte zahlreiche Handelswege über unwegsames Gebirge, tiefe Flusstäler und ausgedehnte Wüsten geschaffen.

bis 3. Mai, Rotebühlplatz 28, Stuttgart, vhs-photogalerie.de

Naturkundemuseum Reutlingen: »Osterkücken«

Schon mal einem Küken beim Schlüpfen zugesehen? Im Naturkundemuseum werden Eier von verschiedenen Haushuhnrassen bebrütet. Wie sich die Küken aus der Schale pellen, lässt sich im Schaubrüter genau beobachten. Natürlich gibt es in der Begleitausstellung im Museum noch mehr zu erfahren rund um Küken, Eier, Nester und eierlegende Tier.

ab Di. 3. März bis So. 19. April, Weibermarkt 4, 72764 Reutlingen, www.reutlingen.de

Neue Ausstellung im Kleihues-Bau: »parts of a whole«

Noch bis zum 3. Mai lädt das Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim zum künstlerischen Staunen ein: unter dem Titel »parts of a whole« sind Werke des Künstlers Herman de Vries im Museum im Kleihues-Bau zu besichtigen. Die Ausstellung kann freitags bis sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr besucht werden.

Herman de Vries rück in seinem künstlerischen Schaffen die Natur der Dinge in den Vordergrund. Er beschreibt dabei sein eigenes Wirken als das des Vermittlers: »Indem ich Dinge aus der primären Wirklichkeit, aus der Natur präsentiere, lenke ich den Blick auf Dinge, die geschehen, und auf die Poesie die darin liegt. Ich lenke den Blick auf die erstaunlichen Vorgänge, die zu sehen wir nicht mehr fähig sind. Vielleicht öffnet sich dadurch hier und da ein Fenster, durch das die Menschen sehen können.«

Herman de Vries: »parts of a whole«, bis 3. Mai, Museum im Kleihues-Bau, Kornwestheim, www.museen-kornwestheim.de

Kulturhalle Tübingen: Die Kunst Zu(m) Manipulieren

In ihrer Ausstellung setzt sich die Künstlerin Cora Kürner mit der Ambivalenz von gegenständlichen und nicht-gegenständlichen Bildmotiven sowie mit modularen, neuartigen Kunstobjekten auseinander. Die Ausstellung erlaubt es, an den Werken Kürners selbst Hand anzulegen. Mit ihren Objektbildern und Bildobjekten möchte die Künstlerin die Zweidimensionalität und die klassische statische Hängung von Gemälden überwinden, die Werke zum Raum hin öffnen und ihnen durch die Interaktion mit dem Betrachtenden Dynamik verleihen. Die Arbeiten gewinnen an Dimension und werden zu Gegenständen und Kunstobjekten. Neue Perspektiven und manipulierte Arrangements bieten einen individuellen Bezug zum Werk und eine Variabilität, die eine Vielzahl an Bildmotiven zulässt. Dieser Übergang zwischen abstrakter, konkreter und gegenständlicher Form öffnet Interpretationsspielräume.

bis Sa. 14. März, Di. bis Fr. 15 bis 19 Uhr, Sa. 11 bis 15 Uhr, Nonnengasse 19, 72070 Tübingen, www.tuebingen.de

Schauwerk Sindelfingen: »Tom Sachs - Timeline«

Das Schauwerk Sindelfingen zeigt eine Retrospektive des amerikanischen Künstlers Tom Sachs. Es ist die erste große Einzelausstellung des Künstlers in Deutschland seit über 15 Jahren. Neben Werken aus der Sammlung Schaufler sowie internationalen Leihgaben ist die mehrteilige Rauminstallation Tea Ceremony ausgestellt, die nach USA und Japan erstmals in Deutschland gezeigt wird.

bis 26. April, Eschenbrünnlestr. 15, Sindelfingen, schauwerk-sindelfingen.de

Museum Alte Kulturen: »Udo - der erste Fußgänger«

Danuvius guggenmosi – der aufrecht gehende Menschenaffe aus dem Allgäu wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Anhand der Rekonstruktion des Skeletts des männlichen Individuums Udo liefert die Schau einen hautnahen Blick auf diesen international Furore machenden Fund, der bisherige Hypothesen zur Evolution des aufrechten Gangs in Frage stellt. Denn bei Udo könnte es sich aufgrund seines Körperbaus um das bisher unbekanntes Bindeglied von Mensch und Menschenaffe handeln. Einen tieferen Einblick in die neusten Forschungsergebnisse gibt die Ausstellung.

bis So. 31. Mai, Schloss Hohentübingen, Burgsteige 11, 72070 Tübingen, unimuseum.uni-tuebingen.de

Städt. Galerie Ostfildern: »Brettspiele«

Die Werke des Stuttgarter Künstlers Robert Steng halten weitaus mehr, als sie auf Abbildungen erahnen lassen. Robert Stengs künstlerische Intention: Hölzer, die Geschichten in sich tragen, ergänzt er zu konstruktivistisch geometrischen Formen: Quadraten, Rauten, Rechtecken und Keilen. Manchen sieht man ihre ursprüngliche Herkunft und Verwendung noch an.

bis 17. März, Gerhard-Koch-Str. 1, Ostfildern, Öffnungszeiten unter: www.ostfildern.de/galerie.html

Kunstmuseum Spendhaus: »Moby Dick«

François Joseph Chabrillats 50-teiliger Zyklus Moby Dick setzt sich auf eigensinnige Weise mit der konzeptuellen und minimalistischen Arbeit seiner Künstlerkollegen und dem Ausstellen von Kunst in den 1960er- bis 1980er- Jahren auseinander. In seinen Darstellungen kombiniert der französische Künstler Fotografien ikonischer Kunstausstellungen mit Textzitaten aus dem Roman Moby Dick. Zum insgesamt 50 Blätter umfassenden Mappenwerk von Chabrillat gesellen sich Werke von Franz Gertsch, HAP Grieshaber, Takashi Ohno und Rolf Werstler.

bis 19. April, Spendhausstraße 4, 72764 Reutlingen, www.kunstmuseum-reutlingen.de

KSK Galerie Kirchheim: »Spiegelberg«

Denkt man an Cordula Güdemann, denkt man an Malerei. An Malerei mit voller Kraft, aus ganzer Seele. Unter dem Titel »Spiegelberg – Bilder aus der Farbe« wirft die Kreissparkasse in ihrer Galerie in Kirchheim zehn Jahre nach der ersten Ausstellung mit Cordula Güdemann erneut einen Blick auf das reiche und kraftvolle Werk dieser außergewöhnlichen Malerin.

bis 30. April, Alleenstraße 160, Kirchheim, Öffnungszeiten unter: ksk-es.de/fotoarchiv-ausstellungen

d.a.i. Tübingen: »Cara Romero«

Foto: Cara Romero

Sie spielt mit Klischees, um an anderer Stelle bewusst damit zu brechen: Die US-amerikanische Kunstfotografin Cara Romero setzt sich in ihren Werken mit der kulturellen Herkunft und der Identität der amerikanischen Ureinwohner auseinander. Ihre Bilder fordern heraus und durchbrechen alte Muster und klassische Vorstellungen über Native Americans.

bis Samstag 28. März, Karlstraße 3, 72072 Tübingen, www.dai-tuebingen.de

Kunsthalle Tübingen: »Tanz! Max Pechstein«

Der Tanz erlebt Anfang des 20. Jahrhunderts eine ungeahnte Blütezeit. Als sinnliche Gegenkraft und unmittelbares Ausdrucksmedium inspiriert er Kunst und Kultur und ist weitaus präsenter als in der heutigen Zeit. Unter den Expressionisten war es vor allem auch Max Pechstein, der den Tanz als Inbegriff von Bewegung und Ausdruck zum Sujet erhob.

bis Sonntag 15. März, Philosophenweg 76, 72076 Tübingen, www.kunsthalle-tuebingen.de