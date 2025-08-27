Tag des offenen Denkmals in Öhringen, 14.09.25

Am Sonntag, 14. September, beteiligt sich die Stadt Öhringen mit einem abwechslungsreichen Programm am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Unter dem Motto »WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?« öffnen historische Bauwerke und bedeutsame Stätten ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das diesjährige Motto dient als klares Bekenntnis für die gesamtgesellschaftliche Relevanz von Denkmalen und Denkmalpflege. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Bei den meisten Führungen ist keine Anmeldung erforderlich, lediglich für den Blasturm wird eine Voranmeldung empfohlen. Der Aktionstag bietet die einmalige Gelegenheit, historische Stätten zu besuchen, die sonst oft verschlossen sind, und dabei die Bedeutung des kulturellen Erbes für unsere Gesellschaft zu erleben. Zum Öhringer Programm gehört die Führung »Jüdischer Friedhof Bet Hachajim – Ein Haus des Lebens« mit Cornelia Schmidt im Galgenberg, die Einblicke in die jüdische Geschichte Öhringens gibt. Nicht minder interessant ist die Besichtigung des Blasturm der Stiftskirche St. Peter und Paul mit Türmerwohnung. Die Führungen finden zur vollen Stunde ­zwischen 13 und 17 Uhr statt, es wird um Voranmeldung gebeten. Auch die selten geöffnete Krypta der Stiftskirche St. Peter und Paul kann am 14. September besichtigt werden, Führungen finden zwischen 14 und 16 Uhr statt und dauern etwa 60 Minuten. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals öffnet das Weygang-Museum seine Pforten und bietet Besuchern die Möglichkeit, das Museum selbstständig zu erkunden. Zudem können Interessierte auch das Museum Werkstatt Pflaumer von 14 bis 17 Uhr besuchen. Das Museum mit Messerschmiede und Schleiferei ist anlässlich des Jubiläums »100 Jahre Werkstatt Pflaumer« geöffnet.

So. 14. September, Öhringen, www.oehringen.de