Immer am 2. Sonntag im September erwachen historische Bauten und Stätten in Deutschland, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, aus ihrem »Jahrhundertschlaf«. In diesem Jahr am 8. September, wenn interessierte Besucher die »stillen Zeitzeugen« auf ihre Geschichte hin erforschen.

Die Idee dazu kam 1984 aus Frankreich und wurde 1991 vom Europarat aufgegriffen - die »European Heritage Days« waren geboren. Auch in diesem Jahr öffnen sich 22 denkmalgeschützte Gebäude, Bauten und Stätten im Kreis Heilbronn und weisen auf die Bedeutung des kulturellen Erbes sowie die Notwendigkeit der Denkmalpflege hin. So auch die evangelische Stadtkirche in Bad Wimpfen, die bereits im Jahr 1234 erstmals urkundliche genannt wurde. Die sonst saisonall geöffnete Kirche hat am 8. September von 10 bis 17 Uhr ihre Türen geöffnet. Einen ländlichen Blick in die Vergagenheit gewährt die im Jahr 1420 erbaute und 1525 abgebrannte Stadtmühle in Weinsberg, die bereits 1528 wieder aufgebaut wurde. Die sonst nur auf Anfrage zugängliche Mühle kann am Tag des offenen Denkmals von 16 bis 18 Uhr erforscht werden. Eine Führung, welche Details offenbart, die dem ungeschulten Auge sonst verborgen bleiben, kann bei Bedarf angeboten werden. Diese und viele weitere Veranstaltungen können nur durch die tatkräftige Unterstützung der Städte, Gemeinden, Verbände sowie der privater Eigentümer europaweit stattfinden und so viele Besucher auf eine lehreiche Zeitreise mitnehmen.

Weitere Informationen und Programm unter:

www.tag-des-offenen-denkmals.de