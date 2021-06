Technik Museum Sinsheim – »Donot Day« – Neue veranstaltungsreihe

Gang einlegen und beschleunigen. Lenkrad einschlagen, bis das Heck ausbricht und anschließend mit den Reifen den Untergrund verschönern. Idealerweise erst aufhören, wenn das Profil aufgeraucht ist. Diesem kontrollierten Querfahren im Kreis widmet das Technik Museum Sinsheim, in Kooperation mit DS.Automotive und Drift.de, eine neue Veranstaltungsreihe: der Donut Day. Los geht es am Samstag, 12. Juni. Was auf den ersten Blick leicht aussieht, erfordert eine hohe Konzentration und Beherrschung des Fahrzeugs. Wer diese besondere Fahrkunst hautnah erleben möchte, dem werden Mitfahrgelegenheiten in einem Drifttaxi angeboten. Fans haben die Möglichkeit, sich mit den Fahrern in der Boxengasse auszutauschen oder ausgewählte Showcars auf dem Innenhof zu inspizieren. Eine bunte Händlermeile rundet die Veranstaltung ab.

Donot Day, ab 12. Juni, 10-18 Uhr, Technik Museum Sinsheim

www.sinsheim.technik-museum.de/donut-day