Teddybären: Die Sammlung Lutz Reike, Bad Mergentheim

Der älteste seiner Bären ist ein »weichgestopfter Bär« von Steiff aus dem Jahr 1905, seine Sammlung reicht jedoch bis in die Gegenwart und wächst weiter.

Der Dresdner Sammler und Museologe Lutz Reike hat mittlerweile rund 800 Teddybären zusammengetragen und nicht die Absicht, damit aufzuhören. Erst kürzlich hat er seiner Sammlung einen 60 cm hohen Werbebären von Lindt hinzugefügt. Der kleinste seiner in Mergentheim präsentierten Bären ist eben mal 12 cm hoch, der größte Bär mit rund 90 cm sitzt in einem Tretauto. Eigens für Mergentheim, für das ehemalige Residenzschloss des Deutschen Ordens, eines 1190 gegründeten Hospital- und Kreuzfahrerordens, wurde beispielsweise eine Ritterszene mit Bären gebaut. Reike hat ein halbes Jahr daran gearbeitet und lässt den »Ritter vom schwarzen Bären« und den »Ritter von der Honigblüte« in einem Turnier antreten. wol

ab 13.10.22, Residenzschloss Mergentheim, Schloß 16, Bad Mergentheim, www.schloss-mergentheim.de