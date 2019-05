Theater Heibronn: Joachim Król, Mariele Millowitsch, Walter Sittler und die "Alte Liebe"

× Erweitern Foto;: PH-PRESSEFOTO/Stefan Nimmesgern Krol

Die beliebte Reihe »Theater Spezial! Groß.Klein.Kunst.« wird auch in der Theatersaison 2019/20 am Theater Heilbronn fortgesetzt. Geplant ist ein facettenreiches Programm mit großen Künstlern aus der Kabarett- und Kleinkunstszene.

Tickets für Joachim Król

Mit dabei sind außergewöhnliche literarische Programme in Starbesetzung: Das »TV-Traumpaar« Mariele Millowitsch und Walter Sittler lesen »Alte Liebe« von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, Suzanne von Borsody interpretiert Frida Kahlo, Christine Westermann ist überzeugt »Da geht noch was & Manchmal ist es federleicht«, Joachim Król bietet zusammen mit dem Orchestre du Soleil »Der erste Mensch - Die unglaubliche Geschichte einer Kindheit« nach Albert Camus dar. Und mit »Habe Häuschen, darin würden wir leben« kommt Roger Willemsens letztes Bühnenprogramm, freundschaftlich besetzt mit seinen ehemaligen Bühnenpartnern Annette Schiedeck und Jens-Uwe Krause, auf die Bühne. Mit »Oben und Unten« nehmen sich Jakob Augstein und Nikolaus Blome in einem journalistischen »Bühnen- Match« der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen an. Außerdem mit dabei sind Sissi Perlinger, Martina Schwarzmann, Sebastian Pufpaff, Gerd Dudenhöffer, Die Distel, Markus Maria Profitlich, Alfons, Bodo Wartke, Newcomerin Helene Bockhorst und zum letzten Mal auf »Großer Hafenrundfahrt« Horst Schroth! Der Vorverkauf beginnt am 28. Mai im Besucherservice des Theaters unter 07131/563001 oder unter www.theater-heilbronn.

Das ausführliche Programm steht unter

www.theater-heilbronn.de