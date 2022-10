Theater Heilbronn: The Who and the What

»The Who and the What« von Ayad Akhtar ist ein großes zeitgenössisches Schauspiel, das brisante gesellschaftliche Themen mit einer warmherzig erzählten Geschichte verbindet. Der amerikanische Autor, dessen Eltern aus Pakistan stammen, verhandelt in diesem ›well-made play‹ auf humorvolle Weise hochaktuelle Fragen zur Rolle der Frau im Islam. Im Mittelpunkt steht der in Amerika lebende Taxiunternehmer Afzal (Stefan Eichberg), der unbedingt seine ältere Tochter Zarina (Sarah Finkel) mit einem gläubigen Muslim verheiraten will. Aber sie hat nur das Buch im Kopf, an dem sie gerade schreibt. Der Vater ahnt nicht, welcher Sprengstoff darin liegt. Denn Zarina fragt, was der Prophet Mohammed für ein Mensch war und ob theologische Dogmen nicht aus Fehlinterpretationen seines Lebens resultieren?

The Who and the What, Premiere am 1. Oktober

19:30 Uhr, Theater Heilbronn, www.theater-heilbronn.de