Neue Theatersaison in der Stadthalle Plochingen

Die neue Theaterspielzeit 2019 / 2020 lockt in diesem Jahr wieder mit einem Mix aus unterhaltsamer Komödie, anspruchsvollem Schauspiel und mitreißendem Musical in die Plochinger Stadthalle. Fünf Stücke stehen in der kommenden Saison wieder auf dem Programm, für die ab sofort der Abonnementverkauf startet.

Die Spielzeit beginnt am 10. Oktober 2019 mit dem Musical „ELVIS, Comeback!“. Im Jahr 1968 schien die Zeit der großen Erfolge für Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der Sechziger hatte er der Bühne den Rücken gekehrt und eine Reihe eher mittelmäßiger Filme gedreht. Viele seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben. Dem „King of Rock’n’Roll“ gelang jedoch mit einem atemberaubenden TV-Special der Weg zurück auf die Bühne und in die Herzen seiner Fans. Die Show war der Auftakt zu einer Reihe umjubelter Live-Konzerte in den folgenden Jahren. Die Entstehungsgeschichte dieses legendären Comebacks bildet den Ausgangspunkt eines legendären Konzertabends, der auch von unerfüllten Sehnsüchten und innerer Befreiung erzählt. Elvis wird verkörpert von Nils Strassburg, einem der erfolgreichsten Elvis-Interpreten, live begleitet von seiner Band „Roll Agents“.

Am 11. November 2019 folgt das Schauspiel „Harold und Maude“. Das Stück erzählt die Liebesgeschichte eines todessüchtigen, neurotischen Jungen aus gutem Hause und einer vitalen, lebensfrohen und impulsiven alten Dame. Harolds wohlhabende und dominante Mutter versucht, ihren Sohn über eine Heiratsagentur mit jungen Frauen zu verkuppeln, was aber wegen der inszenierten Selbstmordversuche Harolds regelmäßig misslingt. Diese morbide Faszination für den Tod lässt ihn auch immer wieder Beerdigungen besuchen. Dort lernt er die Lebenskünstlerin Maude kennen. Es entwickelt sich zwischen Harold und Maude eine Liebesbeziehung jenseits jeglicher gesellschaftlicher Konventionen. Je mehr Harold in das Leben von Maude eintaucht, desto mehr verändert sich sein Blick auf die Welt. Sein Entschluss steht schnell fest: Maude ist die Frau, mit der er sein ganzes Leben verbringen möchte. Es gibt nur ein kleines Problem: Harold ist 18 und Maude fast 80. Das zauberhafte Theaterstück nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahre 1971 bringt eines der wohl ungewöhnlichsten und liebenswertesten Liebespaare der Literatur auf die Bühne.

Das Schauspiel „Woyzeck“ folgt am 23. Januar 2020. Dem Soldaten Franz Woyzeck und seiner Geliebten Marie hat das Leben kein Glück zugedacht. Von seinem Hauptmann getriezt, vom Doktor für Experimente missbraucht – für Franz Woyzeck gibt es nur in der Liebe zu Marie einen Silberstreif am Horizont. Bis der schöne, starke Tambourmajor in der Stadt auftaucht und sich Marie ihm zuwendet. Woyzeck sieht nur einen Ausweg: Marie zu töten. Seine Tat legt auf brutale Weise offen, dass in einer Gesellschaft, die manchen sogar das Beten unmöglich macht, die eindeutigen Kategorien verschwimmen: gut und böse, Opfer und Täter. Georg Büchners dramatisches Fragment „Woyzeck“ geht auf einen realen Kriminalfall zurück: Der arbeitslose Friseur Johann Christian Woyzeck erstach 1821 in Leipzig seine Geliebte und wurde dafür hingerichtet. Die Tat löste gerichtspsychiatrische Auseinandersetzungen über Schuldfähigkeit und soziale Ursachen der Verbrechen aus. Auf eindringliche, intensive Weise erzählt die Musiktheaterversion mit Musik von Tom Waits Büchners düstere Geschichte des Soldaten Woyzeck.

Am 01. April 2020 kommt das Stück „Komödie im Dunkeln“ auf die Stadthallenbühne. Der junge Bildhauer Brindsley Miller bereitet in seiner Wohnung gerade eine Vernissage seiner Arbeiten für den schwerreichen Kunstmäzen Godunow vor, als plötzlich der Strom ausfällt. Und das an einem Sonntagabend! Obendrein hat sich auch noch Brindsleys Schwiegervater in spe, der gestrenge Colonel Melkett, zum Kurzbesuch angesagt. Für diesen Anlass hat Brindsley sich einige elegante Möbel seines Nachbarn Harold „geliehen“. Dumm nur, dass der davon nichts weiß und just verfrüht von einer Reise zurückkehrt. Als auch noch die dem Alkohol nicht abgeneigte Nachbarin Miss Furnival, Brindsleys Ex-Freundin Clea und der Mann vom E-Werk auftauchen, nimmt das Chaos unweigerlich seinen Lauf... Der englische Erfolgsautor Peter Shaffer stellt in dieser Komödie unsere Sehgewohnheiten einfach auf den Kopf: Hell ist dunkel und dunkel ist hell. So kommen wir in den Genuss, all das, was auf der Bühne im Dunkeln geschieht, gut beleuchtet und hautnah mitzuverfolgen – kurz: ein turbulenter, akrobatischer Riesenspaß für alle Sinne!

Mit der Komödie „Honig im Kopf“ geht am 07. Mai 2020 die Theatersaison zu Ende. Das Mädchen Tilda und ihr Opa Amandus haben eine sehr enge Verbindung. Als Amandus, der an Alzheimer erkrankt ist, nach dem Tod seiner Frau zusehends abbaut, nimmt ihn Tildas Familie bei sich auf. Doch seine Krankheit stellt Tildas Eltern Niko und Sarah auf manch harte Probe. Zumal beide sehr mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt sind und auch in ihrer Ehe nicht alles rund läuft. Allein Tilda schafft es, ihrem Opa mit Verständnis zu begegnen. Als Niko seinen Vater in seiner Verzweiflung in einem Heim anmelden will, entführt Tilda Amandus kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig - die Stadt, in der er einst so glücklich gewesen ist. Eine Geschichte über ein sehr aktuelles Thema, mit viel Wärme und Sinn für Komik erzählt, die auf der Leinwand schon Millionen bewegte. Die Bühnenfassung von Florian Battermann ist dabei nicht minder wirkungsvoll: Sie verbindet auf gelungene Weise lustige mit berührenden und leichtfüßige mit tiefsinnigen Momenten und bietet Unterhaltung über alle Generationengrenzen hinweg.

