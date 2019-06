Theaterclub 1 spielt „Heldenzeit“

× Erweitern Schauspieler des "Theaterclub 1"

Am 8. Juni stellt der zweite Theaterclub des Theaters Heilbronn um 18 Uhr in der BOXX seine diesjährige Stückentwicklung vor. Die Zehn- bis Zwölfjährigen des Theaterclubs 1 spielen „Heldenzeit“.

Unter Leitung von Theaterpädagogin Natascha Mundt und Regieassistentin Nina Steinert haben die acht Mädchen und Jungen ein eigenes Stück entwickelt – ausgehend von der Überlegung, was einen wahren Helden ausmacht. Gibt es einen Unterschied zwischen Helden in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Gemeinsam haben sie überlegt, wann die Welt dringend einen Helden bräuchte, welcher Held sie selbst gern wären und wie man jeden Tag ein Held des Alltags werden kann.Es spielen mit: Line Büttner, Konrad Fegeler, Jasmine Fung, Zsófia Kovác, Suela Mazreku, Michelle Sanmartinean, Maxim Schmidt und Alexander Stifter.

Nach der Premiere am 8. Juni gibt es noch eine zweite Vorstellung am 9. Juni um 15 Uhr in der BOXX.